CANAL RCN
Economía

Advierten por movida que sería "ilegal" del Gobierno Nacional con plata de pensiones: esto dijo Banrep

El traslado anticipado no tendría sustento legal y, en consecuencia, excedería las facultades reglamentarias del Gobierno.

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
05:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un más reciente comunicado, el Banco de la República emitió una contundente advertencia al Gobierno Nacional respecto al proyecto de decreto que busca trasladar de manera anticipada cerca de $25 billones de pesos desde los fondos privados (AFP) hacia Colpensiones.

Esto es lo que debe ahorrar un colombiano para obtener una pensión de cinco millones en los fondos
RELACIONADO

Esto es lo que debe ahorrar un colombiano para obtener una pensión de cinco millones en los fondos

La controversia se centra en un borrador de decreto del Ministerio de Trabajo que ordena a los fondos privados girar, en un plazo máximo de 15 días, los saldos de las cuentas de ahorro individual de aproximadamente 118.000 afiliados que se acogieron a la "ventana de oportunidad de traslado".

Advertencia de Banrep sobre traslado de pensiones

El Banco de la República fue enfático: mientras la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional) permanezca con efectos suspendidos parcialmente por la Corte Constitucional, cualquier traslado masivo de recursos debe regirse por el esquema actual.

Bajo este marco, los dineros solo deben movilizarse cuando el afiliado efectivamente cumple los requisitos de jubilación, y no como un flujo de caja anticipado para el Estado.

Finalmente, el emisor recordó que la normativa actual establece que los recursos de las cuentas individuales deben seguir siendo administrados por las AFP hasta que se consolide el derecho a la pensión. En ese sentido, un traslado anticipado, como el que propone el decreto, no tendría sustento legal.

Edad de pensión en Colombia subiría: este sería el año en el que cambiaría de manera oficial
RELACIONADO

Edad de pensión en Colombia subiría: este sería el año en el que cambiaría de manera oficial

Esta advertencia del Emisor se suma a las alertas de Asofondos, gremio que ha calificado la intención oficial como una "expropiación de facto" de los rendimientos de los trabajadores. Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha defendido la medida asegurando que busca proteger el derecho de quienes decidieron voluntariamente migrar al régimen público.

Con la reforma pensional en un "limbo" a la espera de un fallo definitivo de la Corte Constitucional, el pronunciamiento del Banco de la República se convierte en un obstáculo técnico de primer nivel que podría obligar al Ministerio de Trabajo a retirar o reformular sustancialmente el polémico decreto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Nueva tarjeta llegará para colombianos: devolverá 4×1.000 en dólares

Subsidios

Inician pagos a colombianos de 500.000 pesos: Así puede saber si aplica con su cédula

Educación

Ponen freno a estudiantes en el país: perderán beneficio en colegios por esta razón

Otras Noticias

Bayern Múnich

Luis Díaz y Bayern Múnich enfrentarán a Real Madrid en Champions: ¿cuándo serán los cuartos?

Bayern Múnich enfrentará a Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League. Prográmese para la imperdible serie.

Nayib Bukele

Gobierno Bukele logra la aprobación de la cadena perpetua en El Salvador ¿A quiénes podrá aplicarse?

La iniciativa fue aprobada con 59 votos a favor, de 60, en el parlamento salvadoreño.

Feminicidio

Cayó hombre que mató, descuartizó a su mamá y escondió el cuerpo en una nevera en Bogotá

La casa de los famosos

VIDEO: Alejandro Estrada rompió en llanto después de la 'pulla' de Yuli Ruiz tras su beso con Altafulla

Enfermedades

¿Qué ocurre con una colilla de cigarrillo después de 10 años?