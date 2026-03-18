Advierten por movida que sería "ilegal" del Gobierno Nacional con plata de pensiones: esto dijo Banrep

En un más reciente comunicado, el Banco de la República emitió una contundente advertencia al Gobierno Nacional respecto al proyecto de decreto que busca trasladar de manera anticipada cerca de $25 billones de pesos desde los fondos privados (AFP) hacia Colpensiones.

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La controversia se centra en un borrador de decreto del Ministerio de Trabajo que ordena a los fondos privados girar, en un plazo máximo de 15 días, los saldos de las cuentas de ahorro individual de aproximadamente 118.000 afiliados que se acogieron a la "ventana de oportunidad de traslado".

Advertencia de Banrep sobre traslado de pensiones

El Banco de la República fue enfático: mientras la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional) permanezca con efectos suspendidos parcialmente por la Corte Constitucional, cualquier traslado masivo de recursos debe regirse por el esquema actual.

Bajo este marco, los dineros solo deben movilizarse cuando el afiliado efectivamente cumple los requisitos de jubilación, y no como un flujo de caja anticipado para el Estado.

Finalmente, el emisor recordó que la normativa actual establece que los recursos de las cuentas individuales deben seguir siendo administrados por las AFP hasta que se consolide el derecho a la pensión. En ese sentido, un traslado anticipado, como el que propone el decreto, no tendría sustento legal.

Esta advertencia del Emisor se suma a las alertas de Asofondos, gremio que ha calificado la intención oficial como una "expropiación de facto" de los rendimientos de los trabajadores. Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha defendido la medida asegurando que busca proteger el derecho de quienes decidieron voluntariamente migrar al régimen público.

Con la reforma pensional en un "limbo" a la espera de un fallo definitivo de la Corte Constitucional, el pronunciamiento del Banco de la República se convierte en un obstáculo técnico de primer nivel que podría obligar al Ministerio de Trabajo a retirar o reformular sustancialmente el polémico decreto.