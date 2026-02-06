CANAL RCN
El Banco de la República advierte que la inflación podría llevar a nuevo aumento de la tasa de interés

Analistas proyectan inflación de 5,4% entre enero 2025-2026, superior al 5,1% registrado en 2025.

febrero 06 de 2026
11:59 a. m.
Colombia conocerá en horas de la tarde de este 6 de febrero el dato oficial de inflación, uno de los indicadores económicos más esperados por el mercado en medio de las recientes decisiones del Banco de la República sobre política monetaria.

La cifra llega en un momento crucial, luego de que la entidad incrementara hace una semana la tasa de interés al 10,25%.

¿Por qué podrían volver a subir las tasas de interés?

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, señaló que el objetivo principal es controlar el incremento de los precios, por lo que advirtió sobre la posibilidad de nuevos aumentos:

En este contexto, a menos que las expectativas de inflación se ajusten a la baja, podrían ser necesarios aumentos adicionales de la tasa de política.

La autoridad monetaria reconoce el carácter impopular de estas decisiones, pero el gerente expresó su confianza en que "en el futuro se entienda que las decisiones que hoy nos vemos obligados a adoptar obedecen al interés por beneficiar a la sociedad colombiana en su conjunto".

Esta declaración busca contextualizar una política monetaria restrictiva que impacta directamente en el costo del crédito para familias y empresas.

La inflación en Colombia se proyecta al alza y encarecería el costo de vida

Las expectativas del mercado apuntan a que la inflación entre enero de 2025 y enero de 2026 alcanzará el 5,4%, según proyecciones de analistas económicos.

Esta cifra representaría un incremento respecto al 5,1% con que cerró todo el año 2025, lo que sugiere presiones inflacionarias persistentes en la economía colombiana.

El dato que se conocerá esta tarde será determinante para las próximas decisiones del Banco de la República. Si la inflación efectivamente supera las cifras del año anterior, podría justificar nuevos incrementos en las tasas de interés, tal como ha advertido el gerente de la entidad.

Esta situación mantiene en alerta a los sectores productivos y a los hogares colombianos que enfrentan mayores costos de financiamiento.

