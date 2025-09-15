Bancos que dan crédito con garantía hipotecaria a personas reportadas en centrales de riesgo: tome nota

En Colombia, la idea de solicitar un crédito hipotecario cuando se tiene un historial crediticio negativo, es decir, estando reportado en centrales de riesgo como Datacrédito o TransUnion, puede parecer algo inalcanzable para los colombianos.

El reporte en las centrales de riesgo no es una condena financiera perpetua, sino un reflejo del historial de cumplimiento de las obligaciones. Para los bancos y las grandes entidades financieras, este registro es la principal herramienta para evaluar la probabilidad de que un solicitante pague su deuda. Un reporte negativo indica un incumplimiento pasado, lo que aumenta la percepción de riesgo para el futuro.

La mayoría de los bancos y entidades tradicionales priorizan a los solicitantes con un excelente comportamiento de pago, viendo el reporte como una señal de alto riesgo. Sin embargo, no todo está perdido para estas personas; si bien las opciones son más limitadas, existen alternativas y mecanismos que permiten a las personas reportadas acceder a la financiación necesaria para adquirir una vivienda. Eso sí, el proceso exige una mayor rigurosidad y, en muchos casos, la presentación de una garantía sólida.

Entidades que prestan sobre hipoteca a personas reportadas

El crédito con garantía hipotecaria. A diferencia de un crédito hipotecario tradicional para la compra de una vivienda, este figura como un tipo de préstamo que utiliza un bien inmueble ya existente como respaldo de la deuda. Es decir, el solicitante debe ser propietario de una casa, apartamento o local comercial, que será hipotecado a favor de la entidad prestamista.

Esta garantía es un factor crucial que mitiga el riesgo para la entidad, ya que en caso de impago, el acreedor tiene el derecho legal de tomar posesión del inmueble para recuperar el dinero prestado.

Por ello, la política general de la banca tradicional, como Davivienda o BBVA, es ser muy cautelosos con este tipo de perfiles, a menudo rechazando las solicitudes de crédito hipotecario a menos que el reporte haya sido rectificado o eliminado.

Además de las entidades tradicionales, otras como el Fondo Nacional del Ahorro acceden a préstamos de vivienda VIS o no VIS a personas que han estado reportadas en centrales de riesgo. Lo hacen siempre y cuando esté a paz y salvo.

Requisitos para acceder a crédito con garantía hipotecaria

El trámite para obtener un préstamo con garantía hipotecaria es un proceso que, si bien puede ser más ágil en cuanto a la evaluación del historial crediticio, tiene sus propias etapas y requisitos, que se centran en la viabilidad de la garantía y la capacidad de pago del deudor.

El proceso inicia con la presentación de la solicitud y los documentos básicos, que incluyen la cédula de ciudadanía, el certificado de tradición y libertad del inmueble (con una vigencia no mayor a 60 días), y soportes de ingresos.

La entidad prestamista realiza un estudio exhaustivo de los títulos del inmueble para verificar que no tenga ningún gravamen, embargo o problema legal que pueda afectar su hipoteca.

Un perito autorizado por la entidad prestamista evalúa el valor comercial de la propiedad. El monto del crédito que se puede obtener estará directamente relacionado con este avalúo, ya que generalmente se presta un porcentaje del valor total (alrededor del 70%).

A pesar de la garantía, las entidades evalúan la capacidad de pago del solicitante. Se analizan los ingresos demostrables, el nivel de endeudamiento actual y la estabilidad laboral.

Una vez que todos los estudios son favorables, se firma la escritura de la hipoteca en una notaría. Este documento legal establece el gravamen sobre la propiedad y formaliza la deuda.