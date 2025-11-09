Los bancos que permiten transferir dinero sin costo a otras cuentas en Colombia

En Colombia, las transferencias interbancarias son parte de la rutina financiera de millones de usuarios. Sin embargo, los costos por realizar este tipo de movimientos entre entidades pueden variar de manera significativa, llegando a cifras que superan los $14.000 por operación.

Con la entrada en vigor del sistema Bre-B, prevista para octubre, se espera una reducción de estos cobros, pero mientras tanto solo un puñado de bancos no genera cargos a sus clientes.

Los bancos que no cobran transferencias entre entidades

Según información de la Superintendencia Financiera, replicada por el Diario la República, actualmente son siete los bancos que permiten a sus clientes hacer transferencias interbancarias desde cuentas de ahorro sin costo adicional a través de sus aplicaciones móviles.

Estos son:

Banco Popular

BBVA

Banco Caja Social

Bancamía

Banco Falabella

GNB Sudameris

Lulo Bank.

En todos estos casos, los usuarios pueden mover su dinero a otras entidades sin preocuparse por tarifas ocultas o cargos adicionales. Cabe destacar que algunas entidades del sistema aún no ofrecen este servicio.

Los bancos que más cobran por este servicio

En el otro extremo se encuentran entidades como Banco Itaú, que registra un cobro de $14.518, y Banco AV Villas, con $13.090 por cada transferencia interbancaria desde cuentas de ahorro.

Entre los que menos cobran, aparece el Banco Mundo Mujer, con sede en Popayán, que fija su tarifa en $4.600.

Por su parte, el Diario La República destacó que el BBVA también lidera el ranking de bancos que menos cobran por retiros en el exterior, con un valor de $6.803,65 (US$1,69), seguido por Lulo Bank con $6.850 y el Banco Unión con $6.950.