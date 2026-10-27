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Banco permitirá enviar dinero por Bre-B usando el cupo de la tarjeta de crédito: conozca de cuál se trata

La nueva alternativa permitirá realizar pagos a comercios aunque estos no cuenten con la opción de datáfono.

Banco permitirá enviar dinero por Bre-B usando el cupo de la tarjeta de crédito: conozca de cuál se trata

Noticias RCN

octubre 27 de 2026
12:52 p. m.
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Ahora será posible enviar dinero sin tener saldo disponible en la cuenta; BBVA implementará una nueva alternativa para que los usuarios puedan transferir dinero a través de Bre-B por medio de un avance de la tarjeta de crédito.

Además, la opción permitirá pagar en comercios así estos no reciban la opción de pagar con tarjeta de crédito; cualquier local comercial que reciba pagos por medio de Bre-B podrá recibir una transferencia por medio de esta nueva opción.

Banco BBVA permitirá transferencias por Bre-B con el cupo de la tarjeta de crédito

El procedimiento se realiza de manera digital y el paso a paso es muy sencillo para que cualquier persona pueda acceder a esta alternativa: primero, el usuario deberá seleccionar la opción 'transferir con llave', luego ingresa la llave de destino y elige la opción 'transferir con cupo del avance de tarjeta de crédito' y, por último, selecciona las cuotas a diferir.

Algunos de los beneficios informados por la entidad son que se podrán transferir hasta $10 millones diarios y no se necesitará de un número de cuenta para realizar la transferencia.

Además, se debe tener en cuenta que el monto a enviar dependerá del cupo disponible que tenga el cliente para hacer avances, que en algunos casos no corresponde al saldo total disponible en la tarjeta de crédito.

Requisitos para utilizar esta alternativa

Tener una cuenta de ahorros o corriente en BBVA y una tarjeta de crédito con cupo de avance disponible serán los requisitos que deban cumplir los usuarios que quieran acceder a este nuevo servicio.

De este modo, la entidad financiera le brinda mayor facilidad a sus clientes sin necesidad de usar efectivo, completamente gratis por pertenecer al banco y con disponibilidad las 24 horas del día los siete días de la semana.

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