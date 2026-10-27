Bancolombia anunció importante cambio para quienes tienen tarjetas de crédito: así funciona

Bancolombia anuncióuna actualización de su aplicación Mi Bancolombia que traerá importantes novedades para quienes utilizan tarjetas de crédito y débito.

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Con este cambio, los clientes podrán realizar diferentes trámites desde un mismo lugar, sin necesidad de acudir a otros canales de atención.

¿Cuál es el nuevo cambio de Bancolombia para las tarjetas de crédito?

La entidad financiera incorporó un espacio digital que reúne varias herramientas para consultar y administrar las tarjetas. Según informó el banco, la actualización está dirigida a los usuarios de más de 15 millones de tarjetas.

Una de las principales novedades es la posibilidad de modificar el número de cuotas de compras que todavía no hayan sido facturadas. Esto permitirá ajustar los plazos de pago según las necesidades de cada cliente.

Sin embargo, Bancolombia aclaró que esta opción estará disponible únicamente para las transacciones que cumplan determinadas condiciones. Además, al modificar las cuotas, se aplicará la tasa de interés vigente en ese momento.

Julián Mora, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Bancolombia, explicó el propósito de esta actualización.

“Escuchar todos los días a nuestros clientes nos permite identificar qué necesitan para tener una relación más sencilla con sus tarjetas. Por eso, estas novedades buscan poner en sus manos más información y herramientas para que puedan elegir, según sus necesidades y preferencias, cómo manejar sus productos. Es una manera concreta de acompañar sus decisiones”.

¿Qué otras funciones tendrán los clientes de Bancolombia?

Además del cambio de cuotas, los usuarios podrán consultar sus deudas en pesos y dólares, cuando corresponda, realizar pagos y efectuar abonos directamente desde la aplicación.

También podrán revisar movimientos recientes, identificar transacciones pendientes de confirmación y bloquear sus tarjetas cuando existan problemas de seguridad.

Otra novedad será la posibilidad de vincular tarjetas compatibles con billeteras digitales para pagar mediante celulares o relojes inteligentes.

Finalmente, los clientes tendrán acceso a información de Puntos Colombia y, dependiendo del producto, podrán consultar beneficios adicionales como seguros y asistencias.