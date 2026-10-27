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Anuncian que pasaportes de Flávio Bolsonaro fueron cancelados

Los pasaportes de Flávio Bolsonaro fueron cancelados después de que no los entregara como le había ordenado la justicia de Brasil.

Flávio Bolsonaro, candidato a la Presidencia de Brasil.
Flávio Bolsonaro, candidato a la Presidencia de Brasil. Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 27 de 2026
12:16 p. m.
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Las autoridades de Brasil cancelaron los pasaportes del senador conservador Flávio Bolsonaro, luego de que no entregara sus documentos como lo había ordenado la justicia.

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La decisión se conoció este martes, mientras se desconoce el paradero del político, quien tiene varias investigaciones abiertas en su contra.

Una fuente policial brasileña confirmó a la agencia AFP que los documentos fueron anulados tras verificar que el senador no cumplió con la orden judicial. Además, indicó que no existe un registro oficial que confirme su salida del país.

La situación generó versiones sobre un posible traslado a Argentina. Sin embargo, las autoridades de ese país desmintieron las informaciones que señalaban que Bolsonaro habría intentado salir de Brasil a través de su territorio.

¿Flávio Bolsonaro intentó viajar a Estados Unidos?

Este martes, el portal argentino Infobae informó que la empresa aérea Baires Fly habría preparado un vuelo chárter para trasladar al senador desde Argentina hacia Estados Unidos.

Sin embargo, una fuente del Ministerio de Seguridad argentino desmintió esa versión en declaraciones a la AFP.

"Es todo falso, nunca ingresó", aseguró el funcionario. Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina informó, mediante un comunicado, que no tiene registros de ingreso de Flávio Bolsonaro a ese país.

¿Qué se sabe sobre el paradero de Bolsonaro?

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Mientras continúan las dudas sobre su paradero, el entorno del senador ha mantenido silencio y no ha entregado información pública sobre su ubicación.

La AFP constató que una comitiva de vehículos salió este martes de la residencia de Bolsonaro, ubicada en Brasilia. Sin embargo, no fue posible establecer si el político se encontraba dentro de alguno de los automóviles.

Por ahora, las autoridades brasileñas no han confirmado que el senador haya abandonado el país.

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