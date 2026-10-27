Las motos que sí podrán transitar en Bogotá a pesar de las restricciones por Halloween 2026

Bogotá tendrá restricciones especiales para motociclistas durante la celebración de Halloween de 2026.

Aunque la medida busca prevenir accidentes y problemas de convivencia, la Alcaldía confirmó que algunas personas podrán circular por razones laborales, de seguridad o de atención a poblaciones vulnerables.

¿Quiénes están exentos de la restricción de motos en Bogotá?

Entre las excepciones aparecen los mensajeros y domiciliarios que cuenten con identificación de sus empresas, así como los integrantes de compañías de vigilancia privada y quienes prestan servicios para aseguradoras.

También podrán movilizarse los miembros de la Policía y el Ejército, así como personal de la Fiscalía. La autorización incluye a los conductores elegidos, las caravanas presidenciales y el personal diplomático y consular.

La medida tampoco cobija a las personas con discapacidad ni a quienes las transporten. Asimismo, se exceptúan las motocicletas vinculadas al Sistema Integrado de Transporte Público, incluidas las relacionadas con TransMilenio y los concesionarios de rutas TransMiZonales.

La recomendación para quienes deben trabajar durante estos días es contar con las identificaciones correspondientes para facilitar los controles de las autoridades.

¿Cuándo y dónde aplica la restricción de motocicletas en Bogotá?

La prohibición de llevar parrillero regirá entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., durante las noches del 29 de octubre al 2 de noviembre, hasta la mañana del martes 3. Esta disposición aplicará en toda la ciudad.

Además, estará restringida la circulación general de motos en 19 corredores principales, entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. Allí figuran la Autopista Norte, la NQS, la avenida Boyacá, la calle 80 y la avenida Ciudad de Cali.

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, explicó que durante los fines de semana de Halloween se han registrado históricamente “15 muertes en promedio”, de las cuales una gran proporción involucra motocicletas.

Para vigilar el cumplimiento, Bogotá desplegará 21 puestos de control móviles y cerca de 1.000 uniformados y agentes de tránsito.