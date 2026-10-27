CANAL RCN
Deportes

Santa Fe ganó al último minuto y puso un pie en cuadrangulares: así quedó la tabla de posiciones

Los 'leones' registran dos victorias consecutivas en condición de local y se preparan para visitar a Atlético Nacional el próximo jueves 29 de octubre.

Santa Fe ganó al último minuto y puso un pie en cuadrangulares: así quedó la tabla de posiciones
Foto: Santa Fe | Liga Betplay

Noticias RCN

octubre 27 de 2026
07:21 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Por la fecha 14 de la Liga Betplay, Independiente Santa Fe y Bucaramanga se pusieron al día y protagonizaron un partidazo en el estadio El Campín.

¿Qué pasó con la venta de Millonarios? Kapital Football Group tomó una decisión
RELACIONADO

¿Qué pasó con la venta de Millonarios? Kapital Football Group tomó una decisión

Los 'leones', fieles a su historia, se llevaron la victoria al último minuto del partido con un soberbio golazo del atacante Luis Palacios; llegaron a 28 puntos en la tabla de posiciones y quedaron al borde de la clasificación.

Por su parte, los 'leopardos' sufrieron una nueva expulsión y no pudieron llevarse el punto de la capital del país; ya acumulan dos derrotas consecutivas y permanecen con 25 puntos dentro de los ocho clasificados.

Independiente Santa Fe 2 - Bucaramanga 1

Los dirigidos por Pablo Repetto iniciarían el partido de la misma manera que su última presentación ante Jaguares: con mucha intensidad y buscando romper el cero rápidamente; a los 31 minutos, el delantero uruguayo Franco Fagúndez aprovechó un remate de su compañero O'Brian que se estrelló en el palo y en el rebote marcó el 1-0.

Apenas dos minutos después del inicio del segundo tiempo, el defensor de la visita, Carlos Romaña, saldría expulsado tras cortar un avance 'cardenal' y todo parecía indicar que Santa Fe aumentaría la ventaja; sin embargo, la expulsión le dio más fuerza a Bucaramanga que se fue en busca del empate y lo conseguiría a los 81 minutos con una gran anotación de Luciano Pons.

El juez central daría cinco minutos de adición y el empate estaba listo, hasta que al minuto 93 la figura del partido, Fagúndez, luchó una pelota que le quedaría servida a Luis Palacios, que con un remate inatajable venció al portero rival y desató la locura en El Campín; 2-1 a favor de Santa Fe y clasificación casi confirmada.

Reconocimiento facial en el Pascual Guerrero: la apuesta de América de Cali
RELACIONADO

Reconocimiento facial en el Pascual Guerrero: la apuesta de América de Cali

Tabla de posiciones Liga Betplay

Tras la victoria de Independiente Santa Fe, la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-II quedó de la siguiente manera:

  1. Atlético Nacional - 32 pts
  2. América de Cali - 31 pts
  3. Deportivo Cali - 30 pts
  4. Independiente Santa Fe - 28 pts
  5. Millonarios - 26 pts
  6. Atlético Bucaramanga - 25 pts
  7. Independiente Medellín - 23 pts
  8. Once Caldas - 21 pts
  9. Cúcuta Deportivo - 21 pts
  10. Deportes Tolima - 20 pts
  11. Águilas Doradas - 19 pts
  12. Alianza FC - 18 pts
  13. Internacional de Bogotá - 17 pts
  14. Llaneros FC - 17 pts
  15. Junior de Barranquilla - 15 pts
  16. Boyacá Chicó - 15 pts
  17. Deportivo Pereira - 14 pts
  18. Jaguares de Córdoba - 13 pts
  19. Fortaleza CEIF - 12 pts
  20. Deportivo Pasto - 12 pts
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

¿Qué pasó con la venta de Millonarios? Kapital Football Group tomó una decisión

América de Cali

Reconocimiento facial en el Pascual Guerrero: la apuesta de América de Cali

Junior de Barranquilla

Dirigió en el Mundial 2026 y suena en Junior para la Copa Libertadores

Otras Noticias

Masacres en Colombia

Seis personas asesinadas en zona rural de Suaza, Huila: horas antes hubo un triple homicidio

Entre las víctimas de la masacre habría cinco presuntos integrantes de grupos delincuenciales y un civil. El tiroteo se registró en la vereda La Palma.

Subsidios en Colombia

¿Qué pasará con los pagos de Colombia Mayor después de octubre? Prosperidad Social hizo advertencia

Prosperidad Social advirtió sobre los pagos de Colombia Mayor después de octubre de 2026. Conozca qué pasará con los próximos giros y de qué dependen.

Chile

Tornado en Chile deja al menos 70 viviendas y un colegio afectados por fuertes lluvias

Secretaría de Salud

Bogotá cambiará la atención en urgencias: pacientes de triaje IV y V tendrán otra ruta

Comercio

Pan de muerto 100% mexicano en Bogotá: qué es y cómo conseguirlo