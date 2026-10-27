Santa Fe ganó al último minuto y puso un pie en cuadrangulares: así quedó la tabla de posiciones
Los 'leones' registran dos victorias consecutivas en condición de local y se preparan para visitar a Atlético Nacional el próximo jueves 29 de octubre.
Noticias RCN
07:21 a. m.
Por la fecha 14 de la Liga Betplay, Independiente Santa Fe y Bucaramanga se pusieron al día y protagonizaron un partidazo en el estadio El Campín.
Los 'leones', fieles a su historia, se llevaron la victoria al último minuto del partido con un soberbio golazo del atacante Luis Palacios; llegaron a 28 puntos en la tabla de posiciones y quedaron al borde de la clasificación.
Por su parte, los 'leopardos' sufrieron una nueva expulsión y no pudieron llevarse el punto de la capital del país; ya acumulan dos derrotas consecutivas y permanecen con 25 puntos dentro de los ocho clasificados.
Independiente Santa Fe 2 - Bucaramanga 1
Los dirigidos por Pablo Repetto iniciarían el partido de la misma manera que su última presentación ante Jaguares: con mucha intensidad y buscando romper el cero rápidamente; a los 31 minutos, el delantero uruguayo Franco Fagúndez aprovechó un remate de su compañero O'Brian que se estrelló en el palo y en el rebote marcó el 1-0.
Apenas dos minutos después del inicio del segundo tiempo, el defensor de la visita, Carlos Romaña, saldría expulsado tras cortar un avance 'cardenal' y todo parecía indicar que Santa Fe aumentaría la ventaja; sin embargo, la expulsión le dio más fuerza a Bucaramanga que se fue en busca del empate y lo conseguiría a los 81 minutos con una gran anotación de Luciano Pons.
El juez central daría cinco minutos de adición y el empate estaba listo, hasta que al minuto 93 la figura del partido, Fagúndez, luchó una pelota que le quedaría servida a Luis Palacios, que con un remate inatajable venció al portero rival y desató la locura en El Campín; 2-1 a favor de Santa Fe y clasificación casi confirmada.
Tabla de posiciones Liga Betplay
Tras la victoria de Independiente Santa Fe, la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-II quedó de la siguiente manera:
- Atlético Nacional - 32 pts
- América de Cali - 31 pts
- Deportivo Cali - 30 pts
- Independiente Santa Fe - 28 pts
- Millonarios - 26 pts
- Atlético Bucaramanga - 25 pts
- Independiente Medellín - 23 pts
- Once Caldas - 21 pts
- Cúcuta Deportivo - 21 pts
- Deportes Tolima - 20 pts
- Águilas Doradas - 19 pts
- Alianza FC - 18 pts
- Internacional de Bogotá - 17 pts
- Llaneros FC - 17 pts
- Junior de Barranquilla - 15 pts
- Boyacá Chicó - 15 pts
- Deportivo Pereira - 14 pts
- Jaguares de Córdoba - 13 pts
- Fortaleza CEIF - 12 pts
- Deportivo Pasto - 12 pts