Documento entregado al Departamento de Tesoro sería la causa para la cancelación de la visa de Ricardo Roa

Noticias RCN conoció en exclusiva un documento entregado por una fuente reservada a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, sobre el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa.

Allí se mencionan presuntos hechos ilícitos que involucrarían a Roa, a quien recientemente el gobierno estadounidense impuso restricciones sobre su visado.

Además, se mencionan tres empresas: Bull Ingeniería S. A. S., CETCO S. A. S. y Dacar Lawyers & Investments S. A. S., con las que Roa tendría algún tipo de relación.

La solicitud se centra en investigar un posible ocultamiento de bienes y uso de posibles testaferros, eventuales operaciones para el lavado de activos, posibles vínculos financieros con organizaciones o personas investigadas, y la identificación de beneficiarios, empresas y contratos suscritos por el exdirigente de la petrolera.

Este documento fue entregado en julio de este año al Departamento de Tesoro y habría sido la causa principal para cancelarle la visa a Ricardo Roa.

¿Quién llevará el caso contra Petro por presuntos contratos a cambio de favores sexuales?

De otro lado, continúa el escándalo por los presuntos contratos que habrían sido entregados por el expresidente Gustavo Petro a cambio de favores sexuales, según denuncias reveladas por Semana.

Recientemente se conoció que el ponente de la denuncia, que también salpica a la excongresista María José Pizarro, ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema será el magistrado Javier Fonseca.

Fonseca, quien llegó hace apenas un mes a la Sala, será el encargado de determinar si existen los hechos verificables para abrir una investigación formal en contra de Pizarro y Petro en su periodo de senador.

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Los delitos por los cuales se les señala son concierto para delinquir, inducción a la prostitución e interés indebido en la celebración de contratos.

Allanamiento en cárcel de La Dorada fue por escándalo de alias Pichi

Otro tema que sigue en el centro de la polémica tiene que ver con las autorizaciones de ingreso a la cárcel de La Dorada para la realización de procedimientos estéticos a alias Pichi, un peligroso criminal.

El CTI hizo un allanamiento a las instalaciones del penal el pasado 14 de octubre y, según confirmó este noticiero, la diligencia correspondió a la investigación adelantada por el caso de 'Pichi'.

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Además, los $8 millones encontrados en oficinas de la cárcel fueron incautados pues los dirigentes no supieron justificar la proveniencia del dinero.