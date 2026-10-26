Bogotá cambiará la atención en urgencias: pacientes de triaje IV y V tendrán otra ruta

Los servicios de urgencias están diseñados para atender situaciones que requieren una valoración médica inmediata, especialmente cuando existe riesgo para la vida o la salud de una persona. Sin embargo, también reciben pacientes con molestias o problemas de salud que, aunque necesitan atención, pueden ser tratados mediante una consulta prioritaria o en otros servicios de menor complejidad.

Para organizar esa atención, los profesionales de salud utilizan el triaje, un procedimiento clínico que permite clasificar a los pacientes según la gravedad de su condición y la rapidez con la que necesitan ser atendidos.

En ese contexto, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá anunció cambios en la ruta de atención para quienes sean clasificados en los niveles de triaje IV y V.

¿Qué pasará con los pacientes clasificados en triaje IV y V?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, las personas que acudan presencialmente a urgencias y, después de la valoración inicial, sean clasificadas en los niveles IV o V deberán ser orientadas hacia otras alternativas de atención mediante la Línea 137.

Esto significa que, una vez confirmado el nivel de triaje, el paciente no continuará por la ruta habitual del servicio de urgencias. En su lugar, recibirá orientación para acceder a una consulta prioritaria presencial, telemedicina, atención domiciliaria u otro servicio de baja complejidad, según sus necesidades y en coordinación con su EPS.

La clasificación IV corresponde, en términos generales, a situaciones menos urgentes que pueden requerir valoración médica, pero que no necesitan atención inmediata en una sala de urgencias. El nivel V agrupa condiciones de menor complejidad que pueden ser atendidas mediante una consulta médica no urgente.

No obstante, ser clasificado en estos niveles no significa que el paciente no necesite atención médica. El propósito es identificar el servicio adecuado para su condición y evitar que casos de menor complejidad ocupen los recursos destinados a quienes enfrentan situaciones críticas.

¿La valoración inicial seguirá siendo obligatoria?

La Secretaría Distrital de Salud aclaró que todos los ciudadanos que lleguen a un servicio de urgencias deben recibir la valoración inicial de triaje. Este procedimiento no podrá utilizarse como una barrera de acceso ni como justificación para negar esa primera evaluación.

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¿Quiénes están exceptuados de la medida?

La Secretaría también precisó que existen grupos de población que estarán exceptuados de este direccionamiento. Entre ellos se encuentran:

Mujeres gestantes.

Niños y niñas menores de cinco años.

Personas que hayan sufrido accidentes laborales.

Personas involucradas en accidentes de tránsito.

Adultos mayores de 65 años.

Estas excepciones deberán tenerse en cuenta al aplicar la nueva ruta de atención.