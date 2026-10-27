¿Por qué el 27 de octubre se celebra el regreso a casa de las mascotas fallecidas?

El 27 de octubre se ha convertido en una de las festividades más importantes dentro de la tradición mexicana, pues este día son recordadas las mascotas que fallecieron por medio de especiales rituales y oraciones.

Pese a que la conmemoración se celebra especialmente en países como México, miles de personas han adoptado este modelo para recordar y pedir que estos animales regresen una vez más a sus hogares.

¿Por qué se celebra el día de las mascotas fallecidas?

Los animales cada vez más han logrado obtener un papel significativo en la vida de millones de familias, que en países como Colombia ya se catalogan como grupos familiares interespecie. Por esto, especialistas explican que la pérdida de una mascota es considerada como uno de los eventos más dolorosos en la vida de una persona.

Expertos aseguran que dichos vínculos logran perdurar en el tiempo, incluso cuando el animal ha fallecido. Ante esto, tradiciones como la del regreso del alma de las mascotas es la fecha que le da apertura oficialmente a las celebraciones principales del Día de Muertos en México.

De acuerdo con las creencias populares, cada noche del 27 de octubre, el alma de perros, gatos, entre otros animales de compañía, regresan a sus hogares por medio de la luz de las veladoras y el aroma de la planta cempasúchil.

Esta creencia ha tomado mayor popularidad en los últimos años, pues el día de las mascotas fallecidas no corresponde a una celebración ancestral. La práctica ha tomado mayor popularidad en redes sociales donde miles de personas comparten fotografías, videos, entre otros recuerdos de sus mascotas que ya no están.

¿En qué consiste el ritual para las mascotas fallecidas?

Y es precisamente en internet donde los dueños de estos animales comparten estas prácticas durante el 27 de octubre. Según la tradición, las personas crean un altar, en una zona específica de la casa, en donde se pone la fotografía del animal, velas blancas, flores amarillas y algunas de las pertenencias de los animales como platos, comida, juguetes, accesorios o ropa.

La experiencia simbólica afirma que el alma de las mascotas regresa a la madrugada del 27 de octubre y está en casa durante todo el día. Pese a que no hay una hora específica que indique el inicio o el fin de la visita, usuarios afirman que el alma retorna a su descanso eterno en la noche de la jornada.