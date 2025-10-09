CANAL RCN
Economía

Banco de la República hace llamado sobre falsos billetes de $50.000 y $100.000

El Banco de la República desmintió la existencia de supuestos billetes “G5” de $50.000 y $100.000 en Colombia y recordó los cinco pasos para verificar su autenticidad y evitar fraudes.

Robo del Banco Agrario en Cundinamarca habría sido liderado por empleada y extrabajador

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
07:51 a. m.
La preocupación por la circulación de billetes falsos en Colombia ha vuelto a crecer. En los últimos meses, comerciantes y consumidores han reportado ejemplares de $100.000 con seriales repetidos, un signo inequívoco de falsificación que genera desconfianza en las transacciones diarias.

Incluso, algunos de estos billetes logran pasar desapercibidos ante pruebas básicas de autenticidad.

Ante la viralización de rumores sobre supuestos “billetes G5” de $50.000 y $100.000, el Banco de la República salió al paso para aclarar la situación.

“No existen los llamados billetes G5 en Colombia”

La entidad fue clara al señalar que esa denominación no corresponde a ninguna serie real de circulación.

“No existen los llamados billetes G5 en Colombia”, indicó el emisor en un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, donde explicó que las piezas detectadas son falsificaciones de baja calidad, elaboradas con materiales comerciales y técnicas conocidas por las autoridades.

De hecho, el Banco recalcó que hasta la fecha no ha recibido denuncias formales sobre billetes imposibles de identificar ni ha detectado falsificaciones con características diferentes a las ya conocidas.

Los cinco pasos para verificar un billete auténtico

El Banco de la República recordó que la nueva familia de billetes, puesta en circulación desde 2016, cuenta con avanzados elementos de seguridad como marcas de agua, tintas especiales, hilos, bandas holográficas, microtextos y alto relieve.

Para reconocerlos fácilmente, el emisor recomienda aplicar cinco pasos: toque, mire, levante, gire y verifique. Estos permiten confirmar detalles que resultan imposibles de replicar en falsificaciones caseras.

La entidad también advirtió a los ciudadanos que no deben usar métodos erróneos como aplicar marcadores probadores, mojar, frotar o raspar el billete, pues esto no garantiza la autenticidad y puede dañar la pieza.

