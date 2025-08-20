CANAL RCN
Economía

Aplicaciones móviles que le permiten identificar billetes falsos en segundos

Las aplicaciones móviles que le permiten verificar la autenticidad de un billete: no se deje engañar.

Aplicaciones que permiten identificar billetes falsos
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
03:54 p. m.
En un mundo donde las transacciones digitales dominan, el dinero en efectivo sigue siendo un medio de pago habitual, y con él, el riesgo de ser víctima de falsificadores.

A pesar de los sofisticados elementos de seguridad que incluyen los billetes, los ciberdelincuentes perfeccionan sus métodos, haciendo que diferenciar un billete genuino de una réplica sea cada vez más difícil.

Afortunadamente, la tecnología móvil ha puesto al alcance de la mano herramientas diseñadas para asistir en esta tarea.

Aplicaciones para identificar si un billete es falso

Estas herramientas digitales utilizan la cámara y el software de los teléfonos inteligentes para analizar los detalles de los billetes en cuestión de segundos.

Su funcionamiento se basa en la lectura de patrones y la detección de elementos de seguridad que son casi imposibles de replicar en una falsificación.

Entre las aplicaciones disponibles en el mercado se encuentran opciones como Cash Reader, diseñada principalmente para ayudar a personas con discapacidad visual, y otras como Banknote Scanner o MCT Money Reader, que ofrecen funciones más detalladas para la verificación manual y la identificación de elementos de seguridad.

La cámara del dispositivo se convierte en un escáner que revisa la nitidez de la impresión, los microtextos, los hilos de seguridad y la marca de agua, cotejando la información en una base de datos.

Si bien estas aplicaciones no son infalibles, son un apoyo valioso y rápido para tomar una decisión informada en el momento de una transacción.

¿Cómo funcionan estas aplicaciones para detectar billetes falsos?

El proceso es sorprendentemente sencillo. El usuario solo necesita colocar el billete frente a la cámara del teléfono y la aplicación se encargará del resto.

En menos de un segundo, la tecnología de reconocimiento de la aplicación identifica la moneda, el valor y, en muchos casos, emite una alerta si detecta alguna anomalía.

Algunas, incluso, ofrecen características adicionales para personas con discapacidad visual, como la lectura audible del valor del billete o notificaciones por vibración.

Es importante recalcar que, aunque estas herramientas son de gran ayuda, deben ser un complemento y no la única forma de verificar la autenticidad de un billete.

La mejor práctica siempre será la confirmación en instituciones bancarias autorizadas para evitar ser víctima de un fraude. Utilizar las aplicaciones que le pueden ayudar a mirar si un billete es falso es un primer paso de seguridad, pero la precaución es la mejor defensa.

