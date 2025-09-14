Bogotá estrena pistas de karts eléctricos: adrenalina y velocidad sostenible desde Italia

Bogotá acelera con una nueva propuesta de entretenimiento que promete ser protagonista en el occidente de la ciudad. El centro comercial Nuestro Bogotá anunció la apertura de Superkarts, un complejo de automovilismo recreativo que combina innovación, adrenalina y sostenibilidad gracias a una flota de vehículos 100 % eléctricos.

La inversión, cercana a los US$500.000, convierte a este proyecto en una de las apuestas más ambiciosas del sector de ocio en centros comerciales. El espacio, de más de 4.500 metros cuadrados, busca atraer a familias, aficionados a la velocidad y curiosos que quieran vivir una experiencia inmersiva.

Pistas y flota 100 % eléctrica

El complejo contará con 20 karts importados de Italia, equipados con baterías de ion de litio y diseñados bajo especificaciones similares a las de los vehículos de competencia. Habrá dos pistas: una para adultos con 370 metros lineales y otra infantil de 130 metros, además de cuatro simuladores de carreras para perfeccionar la técnica al volante.

La capacidad del recinto es uno de sus grandes diferenciales. Con turnos de siete minutos y hasta 15 personas en pista de manera simultánea, se estima que se podrán realizar cerca de 1.600 turnos por día, lo que convierte a Superkarts en una de las atracciones más modernas y concurridas del país.

Una apuesta por el entretenimiento y la formación

Según David Vaca, gerente estratégico de Nuestro Bogotá, “con la entrada en operación de este complejo de Superkarts, nuestra propuesta de valor se sigue fortaleciendo, ya que estamos hablando de una de las pistas de automovilismo recreativo más modernas del país”.

Foto: Cortesía

El centro comercial también anunció la creación de la primera escuela infantil de automovilismo al occidente de la capital, que se consolidará como un semillero para futuros talentos del deporte a motor.

La atracción está ubicada en el primer sótano de Nuestro Bogotá. Los requisitos para participar son tener mínimo 15 años y medir al menos 1,50 metros de estatura. Con esta propuesta, Bogotá suma un nuevo espacio para la diversión segura y sostenible.