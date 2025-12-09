CANAL RCN
Economía

Estas son las motos más robadas en Bogotá en 2025: ya no es la NS 200

En Bogotá, la NS 200 dejó de ser la moto más robada en 2025. Conozca el ranking actualizado de los cinco modelos más hurtados y consejos para proteger su vehículo.

Robo motos en Bogotá
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
12:41 p. m.
El mercado de motocicletas en Colombia sigue creciendo a un ritmo acelerado. Tan solo en agosto de 2025 se matricularon 94.984 motos nuevas, según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

El auge es tal que, al cierre de 2024, el país contaba con más motos que carros: de los 19,9 millones de vehículos activos en el RUNT, 12,4 millones eran motocicletas y 7,3 millones automóviles.

Pero este crecimiento también ha traído consigo un aumento en los casos de hurto. La Policía Nacional informó que, en el primer semestre de 2025, se registraron cerca de 16.300 robos de motos en el país, con Bogotá, Medellín y Cali como las ciudades más afectadas.

Las motos más robadas en Bogotá en 2025

Un reciente estudio de la plataforma Fullgasreveló que los modelos más apetecidos por los delincuentes en Bogotá ya no son encabezados por la tradicional NS 200, sino que el ranking cambió de orden.

Actualmente, las cinco motos más robadas en la capital son:

  • Bajaj Pulsar NS 160
  • Bajaj Pulsar NS 200
  • KTM Duke 200
  • Yamaha FZ16
  • Suzuki GN125.
El fenómeno se explica principalmente por la alta demanda de repuestos en el mercado ilegal. Estos modelos cuentan con piezas de fácil comercialización y bajo costo, lo que los convierte en objetivo de los ladrones.

Métodos de robo y formas de prevención

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes utilizan diferentes modalidades que van desde el halado en vía pública, hasta el uso de llaves maestras o la intimidación directa a los conductores.

La mayoría de las motos robadas terminan desarmadas en el mercado negro de autopartes.

Ante este panorama, los expertos recomiendan a los motociclistas extremar precauciones.

Algunas medidas clave son: instalar sistemas de alarma o rastreo GPS, evitar dejar la moto parqueada por largos periodos en la calle, usar doble seguro al estacionar, variar rutas y horarios para no ser predecibles y unirse a redes comunitarias de alerta que advierten en tiempo real sobre zonas de riesgo.

En un país donde las motos representan un medio de transporte fundamental y el sustento para millones de familias, la prevención se convierte en la mejor herramienta frente a una problemática que sigue en aumento.

