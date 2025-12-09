Familias en Bogotá recibirán bonos 150.000 por tres meses: estos son los ciudadanos beneficiados

En un esfuerzo por combatir la inseguridad alimentaria y la desnutrición infantil, la Administración Distrital de Bogotá, a través de la Secretaría de Integración Social y en alianza estratégica con la empresa privada Jerónimo Martins Colombia (propietaria de Tiendas ARA), ha lanzado una nueva y ampliada fase del programa de apoyo nutricional.

Esta iniciativa, que forma parte de la expansión de "Bogotá Sin Hambre 2.0" y "Misión Nutrición Bogotá", beneficiará a 310 familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica con la entrega de bonos alimentarios y material educativo.

El programa se centra en garantizar el acceso a una alimentación digna y nutritiva para los niños y niñas en riesgo de desnutrición. Según el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, estos esfuerzos ya están mostrando resultados significativos. Angulo destacó que, de acuerdo con datos del DANE y la FAO, la inseguridad alimentaria en la capital colombiana ha disminuido notablemente, pasando del 21.2% al 13.9%.

Esta reducción representa que aproximadamente 500,000 personas, una población comparable al tamaño de la ciudad de Bucaramanga, han logrado salir de la situación de inseguridad alimentaria en el último año de gestión del gobierno de Carlos Fernando Galán.

¿Quiénes son los beneficiarios de este bono?

Las familias seleccionadas para esta fase provienen de cinco localidades específicas de Bogotá: Fontibón, La Candelaria, Los Mártires, Santa Fe y Tunjuelito.

Los criterios de selección se basan en la focalización realizada por la Secretaría de Salud y se dirigen a aquellos con antecedentes de bajo peso gestacional o riesgo nutricional en menores de dos años. Los beneficiarios recibirán, durante 10 meses, tarjetas canjeables por un valor de $150.000 pesos, que podrán utilizar para adquirir alimentos en las Tiendas ARA.

Además de la ayuda económica, la estrategia incluye un componente integral de educación y acompañamiento. El programa ofrecerá educación nutricional, promoverá la lactancia materna y brindará orientación a las familias para que puedan seleccionar alimentos saludables y variados.

La alianza público-privada se formaliza a través del Contrato de Donación 9091 de 2025, con una inversión total de $497.500.000. De este monto, $465.000.000 se destinarán directamente a las tarjetas canjeables por alimentos, mientras que los $32.500.000 restantes se utilizarán para la impresión y distribución del material educativo.

Entre la población beneficiaria se encuentran mujeres gestantes, tanto adolescentes como mayores de 19 años con bajo peso gestacional, así como niños y niñas menores de dos años en riesgo de desnutrición.

En la primera fase del programa, realizada en 2024, se entregaron más de 2,000 bonos y material educativo, obteniendo resultados positivos como la reducción del riesgo de desnutrición aguda y una mejora notable en el crecimiento físico de los menores.