Gobierno da inicio al programa que eliminará los subsidios de energía para estratos 1, 2 y 3

El Gobierno Nacional publicó el decreto mediante el cual se reglamenta la energía solar como fuente de autogeneración para los estratos 1, 2 y 3, en reemplazo de los subsidios que son cubiertos por el Estado frente a las empresas de servicios públicos.

A través del decreto 0972, el Gobierno crea el programa “Colombia Solar”, como política energética que será liderada por el Ministerio de Minas y Energía, para promover la autogeneración de energía mediante paneles solares para los sectores más vulnerables de la población.

Lo que se busca con esto es eliminar los subsidios que son cubiertos por el Estado y que, según el Gobierno, representan una buena parte del presupuesto de la nación.

¿Cuáles serán los alcances del programa?

Según el documento, el programa “Colombia Solar” tendrá el objetivo de desarrollar la energía solar en cualquiera de sus modalidades, para cubrir el consumo básico de subsistencia para los estratos 1, 2 y 3.

En consecuencia, el Minminas será el encargado de establecer los lineamientos y coordinar las acciones interinstitucionales para cumplir los objetivos de la iniciativa.

El decreto menciona que el programa pretende generar ahorro para los hogares más vulnerables, respecto al cubrimiento del consumo básico y reduciendo el valor de las facturas del servicio.

RELACIONADO Energía solar transforma la vida de más de mil familias rurales en Colombia

Este proyecto será financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación, “siempre que exista disponibilidad presupuestal y que dichos recursos se encuentren alineados tanto con el marco fiscal de mediano plazo como con el marco de gasto de mediano plazo del sector”.

Asimismo, el decreto solicita a la Creg que en un plazo de 3 meses establezca los aspectos técnicos necesarios en materia de medición, liquidación de factura y otras disposiciones, para la adecuada implementación del programa.

¿Bajará el costo del recibo de energía en el país?

De acuerdo con el ministro de Minas, Edwin Palma, la iniciativa busca que los colombianos de estratos más bajos lleguen a pagar $0 en la factura de energía.

Este decreto, además, ha sido sustentado mediante la ley 1715 de 2014, en la cual se habla sobre la viabilidad de desarrollar la energía solar como fuente de autogeneración para los estratos subsidiados.

Hoy, debido a los altos costos de los subsidios que debe cubrir el Estado, surge el decreto que tiene también la finalidad de reducir la presión fiscal sobre el presupuesto nacional.