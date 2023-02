¿Es buen momento para comprar vivienda con las tasas de interés por encima del 15%?

La compra de vivienda en Colombia cada vez parece ser más difícil para las personas que no cuentan con los recursos necesarios y que requieren de créditos hipotecarios para poder adquirir algún inmueble.

Según los análisis de diferentes entidades bancarias, para este 2023 las tasas de interés están por encima del 15% anual, mientras que la tasa de mora llega a superar los 23 puntos porcentuales, algo que sin lugar a dudas complica mucho más la adquisición de inmuebles.

Estas tasas de interés se alcanzaron debido a la inflación que existe en Colombia actualmente y con ello la necesidad del Banco de la República de que las personas no se endeuden en grandes cantidades. Generalmente las tasas se mantenían sobre el 10%, máximo el 11%, lo que ya pasó a ser historia.

¿Comprar vivienda con estas tasas de interés?

Por estas razones, en NoticiasRCN.com le contamos las recomendaciones de los expertos en vivienda sobre si es buen momento o no para adquirir un inmueble con créditos hipotecarios.

En un primer momento, Martín Monzón gerente general de FincaRaíz.com, aseguró que lamentablemente las tasas de interés tan altas que se están manejando actualmente generan que las personas tengan que vender su vivienda, por lo que indica que es una buena opción la búsqueda de casa o apartamento usado.

“Colombia tiene una particularidad que es que al igual que América Latina tenemos un déficit habitacional muy importante y más de 4 millones de hogares viviendo en arriendo, siendo así siempre es una buena inversión adquirir vivienda para generar arriendo y generar un retorno de esa inversión. Además, es una excelente fuente de valor. Consideramos este año que las tasas de interés tan altas lamentablemente están haciendo o generando un efecto que mucha gente no puede soportar esa cuota mensual de crédito por ende han tenido que salir a vender. Estamos empezando a encontrar que existen muchas oportunidades en el mercado de la vivienda usada. Entonces estamos entusiasmados y creemos que va a ser un buen año para encontrar ofertas interesantes”, dijo inicialmente.

Sin embargo, Andrés Moreno, asesor financiero, recomendó que actualmente no es recomendable buscar comprar vivienda, por lo menos si no se tiene un capital importante para no tener que optar por un crédito muy alto.

"Actualmente cualquier crédito, sea hipotecario o no, tiene unas tasas de interés muy altas, es importante que las personas entiendan que pueden esperar un poco de pronto a tener un mejor capital para no tener un crédito tan alto por las altas tasas de interés”, señaló.

Además, el especialista financiero también aconsejó que si la persona ya había adquirido un crédito y está cercano a recibir su vivienda, lo recomendable es la compra de cartera en el momento en el que bajen las tasas.

“Si la persona ya compró y va a recibir el inmueble o si tiene que comprar, debe estar muy atento cuando empiezan a bajar las tasas para hacer una recompra de cartera y empezar a bajar tasas con otra entidad financiera”, recomendó.

Crédito hipotecario

Este un acuerdo que existe entre el cliente y el banco prestamista, el cual le da el derecho a este último de tomar el inmueble en caso de que el cliente no pague el dinero que le ha prestado más los intereses del crédito hipotecario.