Más alzas, más tasas de interés: Reserva Federal de Estados Unidos sobre inflación

La Reserva federal de Estados Unidos se mantiene en firme con su estricta política monetaria en alza de tasas de interés, así lo confirmó este martes el presidente de la Fed, Jerome Powell, quien afirmó que la ruta hasta conseguir una inflación adecuada en Estados Unidos será "larga" y que si la economía sigue sólida las tasas seguirán al alza.

"Si los datos económicos siguen más sólidos de lo esperado sin duda subiremos más las tasas", dijo Powell ante el Economic Club de Washington.

Estas palabras llegan poco después de que las cifras de empleo de enero sorprendieran por su fortaleza. El mercado laboral creó medio millón depuestos de trabajo, mientras que los analistas preveían menos de 200.000.

Al igual que la semana pasada, Powell manifestó que la "desinflación ya ha comenzado". Sin embargo, insistió con que la Fed tiene que "hacer más" subiendo los tasas y persistiendo en "una política monetaria restrictiva durante un tiempo"

La Fed espera ver caer los precios en el sector de los servicios en particular, lo que todavía no está ocurriendo, dijo. Powell dijo que espera que "la inflación se atenúe significativamente en 2023", pero el alza de los precios no se acercará aún a la meta de 2% hasta el 2024.

En su reunión monetaria del 1 de febrero, la Fed subió los tipos por octava vez consecutiva, pero a un ritmo de un cuarto de punto porcentual menos. Quedaron entre el 4,50% y el 4,75%.