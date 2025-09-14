Estos son los casos en los que un jubilado puede perder su pensión en Colpensiones: ojo

La obtención de la pensión es uno de los mayores objetivos de un trabajador colombiano, algo que representa la culminación de años de esfuerzo y cotización al Sistema General de Pensiones.

Sin embargo, este derecho no es absoluto y, bajo ciertas circunstancias, una persona puede enfrentarse a la suspensión o incluso la pérdida definitiva de su mesada pensional en Colpensiones.

Casos donde puede perder su pensión

Una de las principales causales de pérdida de la pensión está ligada al fraude y la presentación de información falsa. Las autoridades, incluyendo la Fiscalía General de la Nación, han investigado y desmantelado redes que se dedican a la adulteración de historias laborales, la falsificación de documentos para acreditar invalidez inexistente o la declaración de ingresos superiores a los reales.

Cometer este tipo de ilícitos no solo conlleva la suspensión de la pensión, sino que también puede acarrear graves consecuencias legales, como la imposición de multas y penas de prisión.

Otra causa crucial, especialmente para los beneficiarios de la pensión de invalidez, es el incumplimiento de las revisiones médicas periódicas. La Ley 100 de 1993, y la normativa vigente, establecen que los pensionados por invalidez deben someterse a una revisión de su estado de salud cada tres años.

Este procedimiento busca verificar si la pérdida de capacidad laboral, que en su momento justificó la pensión, ha variado. Si la persona no asiste a estas citas o no presenta los informes médicos requeridos, Colpensiones puede proceder a suspender temporalmente el pago de la mesada.

En caso de que el pensionado no se presente en un plazo de doce meses tras la suspensión, la pensión podría llegar a prescribirse, ocasionando la pérdida definitiva del beneficio.

Además de las revisiones, la realización de actividades laborales o deportivas incompatibles con la condición de invalidez también puede ser motivo de pérdida de la pensión. El sistema pensional está diseñado para proteger a aquellos que, por su condición de salud, no pueden ejercer una actividad productiva.

Si se comprueba que el pensionado por invalidez está desempeñando trabajos que requieren un esfuerzo físico o mental desmedido para su condición, o participa en actividades que contradicen su estado de salud, la entidad puede iniciar un proceso de revisión y, si se determina que la invalidez ha desaparecido, se podría cancelar la pensión.

En el caso de la pensión de sobrevivientes, la pérdida del beneficio está ligada a la desaparición de las condiciones que dieron origen a su reconocimiento. Por ejemplo, un hijo menor de 18 años pierde su derecho al cumplir la mayoría de edad, a menos que se encuentre estudiando y dependa económicamente del fallecido, en cuyo caso puede extenderse hasta los 25 años.

De igual forma, si un cónyuge o compañero permanente que recibía la pensión de sobrevivientes contrae nuevas nupcias o conforma una nueva unión marital de hecho, el beneficio puede ser suspendido.

Llamado de Colpensiones a jubilados

Por último, es vital que los ciudadanos mantengan sus datos actualizados y respondan de manera oportuna a las notificaciones de Colpensiones.

El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, y no atender a los requerimientos de la entidad puede llevar a la suspensión de los pagos por presunción de fallecimiento o por falta de información. La comunicación y la transparencia son pilares fundamentales para garantizar la continuidad del derecho pensional.