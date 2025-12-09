Estas son las retenciones que realiza Colpensiones a los pensionados en su mesada

Para miles de adultos mayores en Colombia, la llegada de la mesada pensional es un alivio y un pilar fundamental para su sostenimiento. Sin embargo, al recibir el pago, muchos se encuentran con una cifra menor a la esperada.

La razón no es un error, sino un complejo entramado de retenciones y deducciones que la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) está legalmente obligada a realizar. Este proceso genera constante debate y, en ocasiones, incertidumbre entre los beneficiarios.

¿Qué retenciones les hacen a los pensionados?

El principal y más significativo de los descuentos es el aporte obligatorio al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Este es un cargo ineludible que garantiza la continuidad de la cobertura de salud para el pensionado y su núcleo familiar. El porcentaje de este aporte no es fijo y depende del monto de la mesada pensional, lo que genera una escala de contribución. Actualmente, el descuento varía de la siguiente manera: un 4% para quienes reciben un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), y un 10% para aquellos con mesadas entre uno y hasta tres SMLMV.

Para los pensionados que superan este último umbral, la deducción se incrementa al 12%. Esta diferenciación busca generar una distribución equitativa de las cargas, aunque su impacto directo se siente en el bolsillo de los beneficiarios.

Más allá del aporte a salud, Colpensiones puede aplicar otras retenciones que, aunque menos comunes, son igualmente importantes. Una de ellas es la retención en la fuente por concepto de impuesto sobre la renta. Este descuento es una de las deducciones que más polémica genera y sobre la cual la reforma pensional en curso ha hecho énfasis. Según la normativa vigente, las pensiones en Colombia están exentas de pagar este impuesto hasta un límite de 1,000 Unidades de Valor Tributario (UVT) anuales.

Para el año 2025, esta cifra representa un valor mensual que, al ser superado, hace que el excedente se vuelva gravable. Es decir, solo las mesadas pensionales más altas están sujetas a este impuesto, un factor que afecta a un segmento específico de la población pensionada, pero que ha sido objeto de revisión y debate en el marco de las discusiones legislativas.

Otro tipo de retenciones que Colpensiones puede realizar están relacionadas con obligaciones judiciales o financieras. Un ejemplo claro son las libranzas. Si un pensionado ha adquirido deudas a través de este mecanismo (préstamos, créditos de vivienda, etc.), la entidad está facultada para deducir el monto acordado directamente de la mesada antes de su desembolso.

De igual forma, en casos de cuotas alimentarias o embargos ordenados por un juez, Colpensiones actúa como agente retenedor, garantizando el cumplimiento de estas obligaciones legales.

La transparencia en este proceso es una demanda constante de los pensionados. Colpensiones ha implementado diversas herramientas para que los beneficiarios puedan consultar el detalle de sus pagos. A través de su portal web, los pensionados pueden acceder a certificados de pagos, extractos y documentos que desglosan cada una de las retenciones aplicadas.

Esta información es crucial no solo para la planificación financiera, sino también para la declaración de renta anual, un trámite en el que el Certificado de Ingresos y Retenciones, emitido por la entidad, se convierte en un documento indispensable.