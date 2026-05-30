Ciberseguridad en elecciones: cómo proteger su empresa en Colombia

La sombra del cibercrimen durante la época electoral

Con la llegada de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Colombia entra en un periodo de alta sensibilidad social que trasciende las urnas y aterriza directamente en los servidores corporativos. Más allá de los riesgos tradicionales de robo de información, el panorama político actual representa un desafío sin precedentes para la seguridad digital de las organizaciones.

En este escenario, las empresas deben prepararse para enfrentar amenazas impulsadas por motivaciones netamente ideológicas. La labor de los líderes de Tecnologías de la Información (TI) ya no se limita a proteger infraestructuras; su papel ahora es fundamental para salvaguardar la confianza de clientes y colaboradores, evitando que una falla técnica sea percibida por la opinión pública como un sabotaje.

Hacktivismo y desinformación: el riesgo para la reputación corporativa

Durante periodos electorales altamente polarizados, las organizaciones deben adoptar una postura preventiva y fortalecer sus mecanismos de monitoreo

Advierte Oscar Rodríguez, arquitecto de Soluciones de Veracode para Latinoamérica. Según el experto, no solo está en juego la operatividad del negocio, sino la credibilidad de la marca.

Los grupos de hacktivismo suelen aprovechar el ruido mediático de la política para ganar visibilidad. Sus principales blancos son entidades financieras, medios de comunicación y empresas de servicios públicos. A esto se suma la desinformación: la creación de noticias falsas, falsos comunicados de crisis financiera o perfiles fraudulentos en redes sociales que buscan manchar el buen nombre de una compañía en tiempo récord.

El peligro del 'phishing' electoral y la suplantación

Los ciberdelincuentes son expertos en aprovechar la coyuntura. Durante las semanas previas a los comicios, es común el envío masivo de correos electrónicos fraudulentos (phishing) que utilizan ganchos irresistibles para los ciudadanos: falsas designaciones como jurados de votación, resultados de encuestas filtradas o mensajes urgentes de candidatos.

Basta con que un empleado abra uno de estos enlaces maliciosos desde un dispositivo corporativo para comprometer toda la red de la empresa. La suplantación de identidad se convierte en la llave maestra para que los atacantes vulneren los sistemas internos, secuestren datos (Ransomware) o paralicen la operación en el día más crítico.

5 estrategias para blindar la ciberseguridad de su empresa

Para mitigar estos riesgos digitales, los expertos en ciberseguridad recomiendan a las juntas directivas y equipos de tecnología implementar un plan de acción inmediato basado en cinco pilares:

Congelar los cambios en sistemas : Establezca una ventana estricta de control. Evite realizar actualizaciones en plataformas críticas días antes y durante la jornada electoral. Esto evitará que una caída técnica accidental sea confundida con un ciberataque.

: Establezca una ventana estricta de control. Evite realizar actualizaciones en plataformas críticas días antes y durante la jornada electoral. Esto evitará que una caída técnica accidental sea confundida con un ciberataque. Reforzar los escudos anti-hacktivismo : Asegúrese de que sus mecanismos de protección contra ataques de denegación de servicio (DDoS) estén actualizados para evitar la caída de su página web principal.

: Asegúrese de que sus mecanismos de protección contra ataques de denegación de servicio (DDoS) estén actualizados para evitar la caída de su página web principal. Monitoreo activo de marca : Trabaje de la mano con el equipo de comunicaciones para rastrear redes sociales y detectar a tiempo campañas de desinformación o perfiles falsos que suplanten a su organización.

: Trabaje de la mano con el equipo de comunicaciones para rastrear redes sociales y detectar a tiempo campañas de desinformación o perfiles falsos que suplanten a su organización. Alerta máxima contra el phishing : Capacite a sus colaboradores. Envíe recordatorios internos sobre la prohibición de abrir correos con temática electoral no solicitados en los equipos de la compañía.

: Capacite a sus colaboradores. Envíe recordatorios internos sobre la prohibición de abrir correos con temática electoral no solicitados en los equipos de la compañía. Sincronización física y digital: Los incidentes cibernéticos pueden coincidir con alteraciones del orden público. Articule a su equipo de ciberseguridad con los encargados de seguridad física y salud ocupacional para garantizar operaciones fluidas, incluso si es necesario activar el trabajo remoto de emergencia.

Las elecciones representan un examen de resiliencia para el sector privado. La prevención y el monitoreo constante serán la diferencia entre las empresas que superan la coyuntura intactas y aquellas que se convierten en víctimas del fuego cruzado digital.