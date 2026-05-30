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Caos en París tras el título de Champions del PSG: videos muestran la magnitud de la celebración

El título de Champions League del PSG desató una masiva celebración en París. Videos muestran la euforia de miles de aficionados, en una noche marcada por la fiesta, la tensión y un fuerte operativo policial.

Noticias RCN

mayo 30 de 2026
06:42 p. m.
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París volvió a teñirse de azul y rojo. La conquista de una nueva UEFA Champions Leaguepor parte del Paris Saint-Germain desató una auténtica fiesta en las calles de la capital francesa, donde miles de aficionados salieron a celebrar el histórico triunfo conseguido tras vencer al Arsenal en una dramática definición por penales.

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Sin embargo, la alegría también estuvo acompañada por momentos de tensión. Las autoridades francesas desplegaron un amplio dispositivo de seguridad para evitar que se repitieran los graves incidentes registrados durante las celebraciones del año anterior, cuando los festejos terminaron empañados por saqueos, vandalismo y cientos de detenciones.

Desde el inicio de la noche, la ciudad experimentó una mezcla de euforia y preocupación. Mientras miles de hinchas celebraban el título, algunos grupos protagonizaron disturbios aislados en distintos puntos de París.

Operativo policial reforzado ante el temor de nuevos disturbios

Consciente de los antecedentes recientes, el Gobierno francés movilizó más de 22.000 agentes de seguridad en todo el país, de los cuales cerca de 8.000 fueron destinados exclusivamente a París.

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Según las autoridades, durante las primeras horas de celebración se registraron cientos de detenciones. Además, fueron incautadas bengalas y morteros utilizados por algunos aficionados durante los festejos.

También se reportaron daños materiales en establecimientos comerciales, vehículos y mobiliario urbano, especialmente en sectores cercanos al Parque de los Príncipes y los Campos Elíseos. Incluso, un agente de policía resultó herido en medio de los incidentes.

Pese a ello, la mayoría de las celebraciones transcurrieron en un ambiente festivo y familiar, con miles de personas reunidas en bares, restaurantes y plazas públicas siguiendo la transmisión del encuentro.

El Parque de los Príncipes se convirtió en el epicentro de la fiesta

Uno de los puntos más concurridos fue el Parque de los Príncipes, donde se instalaron varias pantallas gigantes para que los aficionados vivieran juntos la final disputada en Budapest.

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Tras el pitazo final, los cánticos se apoderaron del estadio y de las calles. Frases como "¡Campeones de Europa!" y "¡Luis Enrique, Luis Enrique!" resonaron entre los seguidores del club parisino mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo.

La celebración también llegó a lugares emblemáticos de la ciudad. Miles de aficionados se congregaron en los Campos Elíseos y en la Plaza de la República, mientras la Torre Eiffel se iluminó con los colores del PSG.

Incluso el presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó al equipo y destacó el impacto de la conquista. "¡Una nueva estrella brilla en París! Bravo al PSG, que hace soñar a toda Europa. Francia está orgullosa", escribió en sus redes sociales.

La fiesta continuará este domingo con un gran homenaje a los campeones, donde se espera la presencia de cerca de 100.000 aficionados para celebrar una noche que ya quedó grabada en la historia del fútbol francés.

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