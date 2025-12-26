Dólar cerró en alza en Colombia en vísperas del Año Nuevo: así quedó su valor HOY

Durante los últimos cinco días, el dólar estadounidense ha mantenido una tendencia marcadamente bajista, consolidando una racha de ocho sesiones consecutivas a la baja. Este comportamiento ha llevado a la divisa a niveles que no se veían desde hace varios meses, desafiando incluso las incertidumbres políticas internas tras la declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional.

El descenso comenzó a hacerse notable desde el pasado lunes 22 de diciembre, cuando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se situó en $3.817,93.

Para el martes 23 de diciembre, la moneda rompió la barrera de los $3.800, cerrando la jornada con una TRM de $3.792,59. Los analistas señalaron que la baja liquidez típica de la temporada navideña, sumada a factores técnicos de mercado, favoreció la estabilidad de la moneda en el terreno negativo.

El miércoles 24 de diciembre, en plena víspera de Navidad, la caída se profundizó aún más, llevando el indicador oficial a los $3.759,48. Durante el festivo del 25 de diciembre, la TRM se mantuvo vigente en $3.706,94, reflejando la cotización del día anterior en un mercado con operaciones limitadas.

Así cerró el dólar hoy 26 de diciembre en Colombia

El dólar cerró la jornada en $3,715,59, lo que representó un aumento de $8,65 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy se ubicó en $3,706,94.

A pesar de que la TRM no varió mucho con respecto al día de Navidad (por la ausencia de mercado el día 25), el comportamiento intradía mostró que el dólar se vio un poco al alza.

En el mercado interbancario, la divisa fluctuó con mínimos que incluso tocaron los $3.688 en momentos de alta oferta, aunque el promedio del mercado se estabilizó cerca del valor oficial.

En el sector minorista, las casas de cambio también reflejaron esta caída. En ciudades principales como Bogotá y Medellín, el dólar se compró hoy en promedios de $3.710 y se vendió sobre los $3.840.