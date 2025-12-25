CANAL RCN
Economía

Cayó histórico valor de lotería en Estados Unidos: ganador se llevó 1.800 millones de dólares

Con estos números, el ganador se logró quedar con millonario premio.

¿Es buen momento para comprar dólares?: Le contamos
¿Es buen momento para comprar dólares? / Foto: Unsplash

Noticias RCN

diciembre 25 de 2025
12:48 p. m.
En lo que ya se describe como el regalo de Navidad definitivo, un único boleto vendido en el estado de Arkansas logró romper una racha de tres meses sin ganadores y se adjudicó el premio mayor del Powerball en el sorteo de Nochebuena.

La cifra final, impulsada por una frenética venta de boletos de último minuto, ascendió a la astronómica suma de 1.817 millones de dólares, convirtiéndose en el segundo premio más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos.

El sorteo, realizado la noche del miércoles 24 de diciembre de 2025, arrojó la combinación ganadora: las bolas blancas 4, 25, 31, 52, 59 y la Powerball roja 19.

El multiplicador "Power Play" fue el 2. Tras 46 sorteos consecutivos en los que el bote se acumuló desde septiembre, finalmente un afortunado jugador en la localidad de Cabot, al noreste de Little Rock, acertó los seis números necesarios para reclamar la gloria.

Ganador logró récord histórico en este premio

Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos de Powerball y CEO de la Lotería de Iowa, expresó el entusiasmo de la organización en un comunicado oficial emitido la mañana de Navidad.

"¡Felicitaciones al nuevo ganador del premio mayor de Powerball! Este premio es verdaderamente extraordinario y transformador. Queremos agradecer a todos los jugadores que participaron en esta racha; cada boleto comprado ayuda a financiar servicios públicos vitales en todo el país".

Este bote de $1.817 millones solo es superado por el récord mundial de 2.040 millones de dólares entregado en California en noviembre de 2022. Además, es la segunda vez que el premio mayor cae en Arkansas, siendo el antecedente previo un premio de $25 millones en el año 2010.

Así es el pago de este millonario premio

Como es habitual en estos sorteos masivos, el dueño del boleto ganador se enfrenta ahora a una decisión financiera que definirá su futuro y el de las próximas generaciones. Tiene dos opciones principales:

  • La Anualidad: Recibir el valor total de $1.817 millones distribuidos en 30 pagos graduales durante 29 años. Cada pago anual aumenta un 5% respecto al anterior para combatir la inflación.
  • Pago Único: Optar por una entrega inmediata de efectivo, que para este sorteo se ha valorado en 834,9 millones de dólares.

Es importante destacar que ambas cifras son antes de impuestos. Debido a las leyes de Arkansas, el estado aplica una tasa impositiva del 7% sobre los premios de lotería, que se suma al 24% de retención federal inicial (y posiblemente más, dependiendo de la situación fiscal final del individuo).

Aun así, el neto superaría con creces los 520 millones de dólares en la opción de pago único.

