La cifra en pesos del aumento de salario mínimo que está en juego entre los gremios y las centrales

La negociación del salario mínimo para el próximo año en Colombia enfrenta una brecha significativa entre las posiciones de trabajadores y empleadores. El gobierno prepara una propuesta intermedia que presentará en la próxima sesión de la mesa de concertación, programada para el lunes 15 de diciembre.

Las centrales obreras mantienen firme su solicitud de un incremento del 16% en el salario mínimo, mientras que los gremios empresariales proponen un aumento del 7.21%.

Esta distancia entre ambas posiciones ha llevado al gobierno a preparar una alternativa que busque acercar a las partes.

¿Cuánto propone el Gobierno Nacional para el aumento del SMMLV?

Según información preliminar, el próximo lunes 15 de diciembre, el Ejecutivo presentaría a la mesa de negociación salarial una propuesta que se ubicaría en un punto intermedio entre las dos cifras planteadas por las centrales obreras.

Las centrales se mantienen en una propuesta del 16% para el aumento del salario mínimo y los gremios en 7,21%, siendo en pesos una diferencia que supera los $125.000.

El lunes espera que el gobierno destape sus cartas y presente un punto intermedio, así lo indicó María Elena Ospino, presidenta de Acopi:

Nosotros queremos escuchar, primero que todo, las cifras del Gobierno.

“Queremos saber realmente cuál es esa media que el ministro dice. Dependiendo de eso los medios tendremos la oportunidad de reunirnos nuevamente”, dijo Ospino.

¿Aumento del salario mínimo en dos dígitos duplicaría la inflación?

Los sindicatos esperan que los empresarios suban su propuesta y los empresarios no estarían dispuestos a llegar a más del 10%.

John Jairo Caicedo, presidente de la confederación de trabajadores CTC, explicó: “Tenemos la voluntad de movernos de ese 16%, siempre y cuando haya voluntad de los empleadores, pero, sobre todo, que podamos subirnos a dos dígitos.

Mientras que la presidenta de Acopi señala que no sería una opción viable:

Los vemos muy difícil porque solo subirnos a dos dígitos implicaría duplicar la inflación. Aquí estamos hablando de un tema inflacionario que afecta a todo el país.

La nueva reunión se llevará a cabo el lunes 15 de diciembre.