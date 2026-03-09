Séptimo ciclo de Colombia Mayor: Cuánto le pagan a cada beneficiario y cómo reclamarlo

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) puso en marcha la jornada de giros correspondiente al séptimo ciclo del programa Colombia Mayor. Esta iniciativa busca entregar un alivio financiero a más de 1,6 millones de adultos mayores en situación de vulnerabilidad o pobreza extrema que no cuentan con una pensión de jubilación.

Para este periodo de entregas, una de las mayores dudas entre la ciudadanía gira en torno a los valores asignados, ya que el monto varía según la edad del titular y el municipio en el que se encuentre registrado.

RELACIONADO ABC del subsidio de arriendo del Gobierno Nacional para los damnificados por terremoto

¿Cuánto cobrará cada adulto mayor?

El programa contempla una escala diferenciada que beneficia en mayor medida a las personas con edades más avanzadas o con necesidades económicas acentuadas:

Adultos mayores de 80 años: Este grupo prioritario recibe un subsidio diferenciado de $225.000 pesos mensuales. La medida, implementada dentro de la política de dignificación de la vejez, busca garantizar un ingreso mínimo indispensable para los ciudadanos de la tercera edad que afrontan mayores gastos médicos y de subsistencia.

Adultos mayores menores de 80 años (resto del país): Para las mujeres menores de 80 años y hombres en la misma condición de edad en el territorio nacional, el incentivo económico base se mantiene en $80.000 pesos. (En jornadas de giros acumulados o ciclos dobles con periodos anteriores pendientes, este importe alcanza los $160.000 pesos).

Los adultos mayores de 80 años en la capital reciben el pago diferencial completo de $225.000. Mientras tanto, los menores de dicha edad obtienen un beneficio complementario de $130.000 pesos mensuales, financiado gracias al convenio de cofinaiciación vigente entre Prosperidad Social y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

El proceso de desembolso se realiza mediante redes de servicios autorizadas a nivel nacional. Empresas como SuperGiros y su red aliada SuRed están habilitadas para efectuar las entregas en efectivo a través de sus miles de puntos de atención distribuidos en el país.

Es requisito indispensable acudir al punto habilitado portando la cédula de ciudadanía original. No se aceptan fotocopias ni denuncias por pérdida.

Al momento de recibir el efectivo, el beneficiario o su apoderado debe contar el dinero frente al cajero y solicitar el comprobante de pago con el valor exacto entregado.