Cárcel para falsos pasajeros que amenazaron y le robaron el carro a un taxista en Bogotá

Tres hombres fueron enviados a la cárcel luego de que los capturaran por presuntamente participar en el robo de un taxi y agresión a un conductor en Bosa, sur de Bogotá.

La captura se dio después de que uniformados que realizaban labores de patrullaje escucharan los llamados de auxilio de la víctima. Ante la situación, desplegaron un plan candado para localizar el vehículo, el cual fue hallado varias cuadras después del lugar donde ocurrió el crimen.

¿Cómo ocurrió el crimen?

Los hoy capturados habrían solicitado el servicio de transporte desde la localidad de Kennedy hacia el barrio La Estación. Cuando llegaron a la calle 65 sur con carrera 77, presuntamente intimidaron al taxista utilizando un puñal.

Acto seguido, el conductor habría sido golpeado y sufrió varias heridas mientras los tres hombres intentaban apoderarse del vehículo. Tras la reacción de los uniformados, fueron detenidos y luego reconocidos por la víctima.

Posteriormente, los presentaron ante la Fiscalía para la respectiva judicialización y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

Las autoridades destacaron la reacción de los uniformados que permitió recuperar el taxi y detener a los presuntos responsables.

Robo de vehículos en Bogotá

De acuerdo con las cifras del Observatorio de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Secretaría de Seguridad, entre enero y julio de 2026 se presentaron en Bogotá 1.782 hurtos de automotores.

Los casos se distribuyeron de la siguiente manera por cada localidad: Kennedy (306), Engativá (205), Suba (155), Ciudad Bolívar (134), Puente Aranda (131), Bosa (116), Rafael Uribe Uribe (97), Fontibón (86), San Cristóbal (80), Barrios Unidos (74), Teusaquillo (68), Usaquén (63), Tunjuelito (62), Los Mártires (51), Usme (49), Antonio Nariño (45), Chapinero (32), Santa Fe (25) y La Candelaria (3).

Con respecto a las modalidades, hubo 467 casos sin uso de armas, 311 con armas de fuego, 38 con armas blancas, cuatro con objetos contundentes y dos no reportados.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.