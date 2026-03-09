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Estos son los entrenamientos de alta intensidad que activan la liberación de endorfinas

Las metodologías de alta intensidad que combinan fuerza y ejercicios cardiovasculares buscan estimular la liberación de endorfinas.

Estos son los entrenamientos de alta intensidad que activan la liberación de endorfinas
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2026
01:19 p. m.
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Convertir el ejercicio en un hábito no depende únicamente de cuánto esfuerzo se haga durante una sesión.

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La experiencia que genera el entrenamiento también puede ser determinante para que una persona quiera regresar.

Por eso, las metodologías de alta intensidad que combinan fuerza, trabajo cardiovascular, entretenimiento y estímulos sensoriales están ganando espacio como una alternativa para hacer de la actividad física una experiencia más atractiva.

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¿Cuáles ejercicios de entrenamiento liberan endorfinas?

Running, boxeo, pilates, baile y entrenamiento de fuerza son algunas de las modalidades que han ganado popularidad.

Además de buscar un alto gasto energético, estas actividades están orientadas a trabajar la condición cardiovascular, fortalecer y tonificar la musculatura, aumentar la resistencia y contribuir a reducir los niveles de estrés.

Frente a estas necesidades, propuestas como las de Action Black buscan alejarse del concepto tradicional de gimnasio y combinar distintas disciplinas con tecnología, música, diseño de espacios y exigencia atlética.

La intención es mantener la concentración, disminuir la percepción de fatiga y generar experiencias que motiven a los usuarios a regresar.

De acuerdo con la compañía, algunas de sus sesiones pueden superar las 1.000 calorías de gasto energético por hora. Sin embargo, Wilder Zapata, CEO de Action Black, aclara que esta cifra no representa un estándar para todos los usuarios, debido a que el gasto depende de factores individuales como el peso, la composición corporal, la condición física y la intensidad con la que cada persona desarrolla la actividad.

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Ejercicios que combinan fuerza y cardio

  1. Savage, una evolución del running que combina fuerza y trabajo aeróbico en sesiones de alta energía. Su objetivo es llevar la resistencia, la velocidad y la capacidad cardiovascular al límite, con un impacto en la tonificación de piernas, zona media, brazos y espalda.
  2. Jab, que toma elementos inspirados en el boxeo y los combina con ejercicios de sobrecarga, pesas y resistencia cardiovascular. La metodología incorpora golpeo técnico, coordinación motriz y ráfagas de potencia, con una experiencia orientada a liberar tensiones y elevar el consumo energético.
  3. Tonic está enfocado en fuerza y acondicionamiento físico. El formato utiliza peso libre y un esquema semipersonalizado durante sesiones de 60 minutos, concebidas para trabajar potencia, tono y resistencia.
  4. Stride, que combina ciclismo y cargas; Giro, de ciclismo indoor; Les Trois, inspirado en el triatlón; áreas de entrenamiento libre y prácticas como Pilates Reformer.
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Este artículo fue realizado con el apoyo de una inteligencia artificial y redactado por un periodista.

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