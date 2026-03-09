Karina García reaparece en redes con lágrimas tras polémica por mascota

Karina García, modelo, creadora de contenido y exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, está en el centro de una polémica generada a causa de un desatinado comentario sobre las mascotas que puso a muchos de sus seguidores en su contra.

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García manifestó en una publicación en sus redes sociales que le recomendó a una amiga devolver un perro que le habían regalado debido a que no era de raza pura, sino que era mestizo. Su argumento es que la mascota la haría ver "económica", reduciendo al animal a un simple accesorio.

Días después de la controversia, Karina publicó un largo video en TikTok en donde se disculpó tras lo sucedido y aceptó que cometió un error al hablar así de un ser vivo. "A todas esas personas, porque fueron miles, hoy quiero decirles gracias, porque me hicieron caer en cuenta de mi error".

Las nuevas publicaciones de Karina García tras polémica

A lo largo de los últimos días, las publicaciones rechazando lo sucedido con Karina García han ido en aumento, pero la influencer ya está comenzando a regresar con su contenido habitual. En esas nuevas publicaciones, abordó nuevamente el tema en medio de lágrimas.

Publicó un video con un ramo de rosas enviado por sus seguidores, quienes le mostraron su apoyo por todo lo que ha venido pasando. En medio de lágrimas, expresó su agradecimiento. "No les voy a negar que ha sido muy duro todo esto".

Además, publicó una historia donde expresó que no desactivará los comentarios en sus redes sociales. Sin embargo, cuestionó a algunos usuarios por lo que le han escrito. "Mucha gente defendiendo a los animales pero le desean la muerte a mi bebé", publicó.

Finalmente, en TikTok posteó otro video en donde está bailando junto a uno de sus perros el cual negó haber abandonado, tras algunas acusaciones en redes sociales.