DIM implementará reconocimiento facial para ingresar al Atanasio Girardot

El Deportivo Independiente Medellín anunció la implementación de un sistema de ingreso al estadio mediante reconocimiento facial. El club será el primero del país en poner en funcionamiento esta alternativa para el acceso de sus hinchas al Atanasio Girardot.

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La primera prueba se realizará con 1.000 aficionados de la Rexixtenxia Norte (RXN), la barra popular del DIM, durante el partido que el equipo disputará el próximo 18 de septiembre de 2026 cuando el equipo enfrente a Jaguares de Córdoba. El piloto permitirá evaluar el funcionamiento de la herramienta y conocer la experiencia de los usuarios antes de determinar una implementación más amplia.

El sistema busca modificar la forma tradicional de ingresar al escenario deportivo. En lugar de presentar o escanear una boleta física o un código QR, la tecnología permitirá verificar mediante reconocimiento facial que la persona que compró la entrada sea la misma que intenta acceder al estadio.

¿Cómo funcionará el reconocimiento facial para entrar al estadio?

De acuerdo con la información entregada por el DIM, el reconocimiento facial funcionará como un mecanismo de validación de identidad y control de acceso. Una vez registrado el hincha, el sistema podrá verificar su identidad al momento de ingresar y habilitar el acceso cuando exista coincidencia con la entrada adquirida.

Uno de los objetivos es hacer que el proceso sea más ágil y reducir la necesidad de utilizar elementos físicos o códigos digitales durante el ingreso.

La tecnología también busca aportar información para mejorar la seguridad. El DIM señala que el sistema permitirá tener una mayor trazabilidad de las personas que ingresan al escenario y entregar nuevas herramientas para el trabajo de las autoridades frente a hechos de violencia en el fútbol.

El propósito planteado por el club es utilizar la tecnología para identificar a quienes estén involucrados en actos violentos, sin afectar a los miles de aficionados que asisten de manera pacífica a los partidos.

El proyecto llega después de que representantes del Deportivo Independiente Medellín realizaran visitas técnicas a Brasil para conocer experiencias en las que el reconocimiento facial ya funciona en estadios, arenas y otros escenarios deportivos. A partir de esas referencias, el club trabaja con especialistas para adaptar la tecnología al contexto del fútbol colombiano.

DIM, Sports Crowd y Bepass: así será la alianza tecnológica

La implementación estará a cargo de una alianza entre el DIM, Sports Crowd y Bepass, compañías que trabajan en tecnología aplicada al deporte, identidad digital y sistemas biométricos de acceso.

Sports Crowd es una compañía colombiana especializada en tecnología para el negocio deportivo y cuenta con más de 23 clientes en Latinoamérica. Su trabajo está relacionado con la gestión de organizaciones deportivas, la identificación de aficionados y la digitalización de procesos vinculados con el deporte.

Bepass, por su parte, es una empresa brasileña especializada en identidad digital y control de acceso biométrico. Según la información suministrada por los aliados del proyecto, su plataforma permite que más de 300.000 personas por semana ingresen mediante reconocimiento facial a estadios, arenas y grandes eventos en Brasil.

El club también señala que esta iniciativa está relacionada con la visión tecnológica del nuevo estadio Atanasio Girardot, donde se proyecta la incorporación de soluciones destinadas a modernizar la infraestructura.