Fuerte temblor se sintió en Venezuela hoy 3 de septiembre de 2026: ¿dónde fue el epicentro?

El Servicio Geológico Colombiano notificó que, sobre las 6:15 de la tarde, se sintió un fuerte movimiento telúrico en Venezuela.

El epicentro fue cerca de la costa y la magnitud volvió a superar los 4.0. ¿De cuánto fue la profundidad? Entérese de los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Venezuela hoy 3 de septiembre de 2026

6:15 p.m.

Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.

Magnitud: 4.8.

Profundidad: 68 kilómetros.

Municipios cercanos: 32 kilómetros al norte de Pedernales y 46 al sur de Guiria.

En Colombia también se sintieron dos fuertes temblores hoy 3 de septiembre de 2026

Los expertos del Servicio Geológico Colombiano advirtieron un movimiento telúrico de magnitud 4.2 en Chocó y otro de 4.1 en Santander. Los detalles completos son los siguientes:

12:17 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: 52 kilómetros.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Sipí (Chocó), a 52 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 57 de El Dovio (Valle del Cauca).

Intensidad instrumental: débil.

11:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 4.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

Intensidad instrumental: débil.

¿Cómo actuar durante un temblor?

Las entidades especializadas han comunicado que se deben tener en cuenta las siguientes acciones cuando se sienta un movimiento telúrico: