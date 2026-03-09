Fuerte temblor se sintió en Venezuela hoy 3 de septiembre de 2026: ¿dónde fue el epicentro?
El Servicio Geológico Colombiano confirmó que la profundidad de este temblor superó los 60 kilómetros.
Nicolás Forero
07:01 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano notificó que, sobre las 6:15 de la tarde, se sintió un fuerte movimiento telúrico en Venezuela.
El epicentro fue cerca de la costa y la magnitud volvió a superar los 4.0. ¿De cuánto fue la profundidad? Entérese de los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Así fue el fuerte temblor que se sintió en Venezuela hoy 3 de septiembre de 2026
- 6:15 p.m.
Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.
Magnitud: 4.8.
Profundidad: 68 kilómetros.
Municipios cercanos: 32 kilómetros al norte de Pedernales y 46 al sur de Guiria.
En Colombia también se sintieron dos fuertes temblores hoy 3 de septiembre de 2026
Los expertos del Servicio Geológico Colombiano advirtieron un movimiento telúrico de magnitud 4.2 en Chocó y otro de 4.1 en Santander. Los detalles completos son los siguientes:
- 12:17 a.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 4.2.
Profundidad: 52 kilómetros.
Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Sipí (Chocó), a 52 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 57 de El Dovio (Valle del Cauca).
Intensidad instrumental: débil.
- 11:58 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 4.1.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).
Intensidad instrumental: débil.
¿Cómo actuar durante un temblor?
Las entidades especializadas han comunicado que se deben tener en cuenta las siguientes acciones cuando se sienta un movimiento telúrico:
- Agacharse y cubrirse debajo de una mesa resistente, protegiendo la cabeza y el cuello.
- Estar lejos de ventanas, vidrios y marcos de las puertas.
- No utilizar ascensores.
- No correr.
- Tener a la mano un kit de emergencia.
- Si está conduciendo, debe bajar la velocidad y detenerse en un lugar seguro.
- Siempre debe evacuar hacia zonas alejadas de árboles, edificios y cables de electricidad.