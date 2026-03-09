CANAL RCN
Internacional

Fuerte temblor se sintió en Venezuela hoy 3 de septiembre de 2026: ¿dónde fue el epicentro?

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que la profundidad de este temblor superó los 60 kilómetros.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

septiembre 03 de 2026
07:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Geológico Colombiano notificó que, sobre las 6:15 de la tarde, se sintió un fuerte movimiento telúrico en Venezuela.

El epicentro fue cerca de la costa y la magnitud volvió a superar los 4.0. ¿De cuánto fue la profundidad? Entérese de los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Venezuela hoy 3 de septiembre de 2026

  • 6:15 p.m.

Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.

Magnitud: 4.8.

Profundidad: 68 kilómetros.

Municipios cercanos: 32 kilómetros al norte de Pedernales y 46 al sur de Guiria.

Hubo otro fuerte temblor en Colombia hoy 3 de septiembre de 2026: atento a la magnitud
RELACIONADO

Hubo otro fuerte temblor en Colombia hoy 3 de septiembre de 2026: atento a la magnitud

En Colombia también se sintieron dos fuertes temblores hoy 3 de septiembre de 2026

Los expertos del Servicio Geológico Colombiano advirtieron un movimiento telúrico de magnitud 4.2 en Chocó y otro de 4.1 en Santander. Los detalles completos son los siguientes:

  • 12:17 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: 52 kilómetros.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Sipí (Chocó), a 52 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 57 de El Dovio (Valle del Cauca).

Intensidad instrumental: débil.

  • 11:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 4.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

Intensidad instrumental: débil.

¿Cómo actuar durante un temblor?

Las entidades especializadas han comunicado que se deben tener en cuenta las siguientes acciones cuando se sienta un movimiento telúrico:

Temblor de magnitud 6,3 sacudió Alaska este 3 de septiembre: esto reportó el USGS
RELACIONADO

Temblor de magnitud 6,3 sacudió Alaska este 3 de septiembre: esto reportó el USGS

  • Agacharse y cubrirse debajo de una mesa resistente, protegiendo la cabeza y el cuello.
  • Estar lejos de ventanas, vidrios y marcos de las puertas.
  • No utilizar ascensores.
  • No correr.
  • Tener a la mano un kit de emergencia.
  • Si está conduciendo, debe bajar la velocidad y detenerse en un lugar seguro.
  • Siempre debe evacuar hacia zonas alejadas de árboles, edificios y cables de electricidad.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Reconocido influencer murió en trágico accidente de moto

Artistas

Murió importante actriz de Disney: esto se confirmó

Fenómeno de El Niño

¿Cuándo terminará el fenómeno de El Niño? Organización Meteorológica Mundial responde

Otras Noticias

Pensiones

Puntos más importantes que podría incluir la contrarreforma pensional: ¿Qué cambiaría?

Andrés Forero, senador del Centro Democrático, detalló cuáles son los puntos más importantes de la contrarreforma que se está moldeando.

Presupuesto General de la Nación

Corficolombiana lanzó alerta por las finanzas de Colombia: “están al filo del precipicio”

César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, aseguró que el estado de las cuentas públicas sorprendió.

Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe recibió FUERTE sanción de Conmebol antes del partido vs. Vasco da Gama

Redes sociales

Karina García reaparece en redes con lágrimas tras polémica por mascota

Cuidado personal

Estos son los entrenamientos de alta intensidad que activan la liberación de endorfinas