Reconocido supermercado entregará bono de $1 millón mensual por un año: Así puede aplicar

Con motivo de la celebración de sus 31 años en Colombia, la cadena de retail Makro presentó la campaña “Aniversario Dorado”, una estrategia comercial de cinco semanas (del 28 de agosto al 1 de octubre de 2026) orientada a aliviar el presupuesto de las familias y de los comerciantes locales mediante ofertas en múltiples categorías de productos.

El incentivo principal de la jornada es el sorteo de un año de mercado gratis, representado en bonos mensuales de $1.000.000 de pesos durante 12 meses.

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Para participar en la dinámica —autorizada por Coljuegos—, los clientes deben realizar compras iguales o superiores a $250.000 en las tiendas físicas o canales digitales de la marca e inscribir el código único de Aniversario que aparece en su factura de venta. El sorteo del ganador se llevará a cabo el 2 de octubre de 2026.

¿Qué propuestas habrá de parte de este supermercado?

La campaña arranca con el evento "Contrarreloj" e integra marcas nacionales e importadas en presentaciones que van desde formatos individuales (S) hasta opciones al por mayor (XL). Esta variedad busca mantener la premisa conceptual de la marca, «Makro también es Mikro», dirigida tanto al consumidor final como al sector institucional (tiendas de barrio, restaurantes, panaderías y cafeterías).

“Queremos que sea una oportunidad para que las familias y los negocios encuentren diferentes opciones, puedan hacer compras más completas y hagan rendir mejor su presupuesto”, señaló Ximena Restrepo, Gerente de Marketing de Makro Colombia.

Makro opera actualmente en 16 ciudades del territorio colombiano con un total de 20 tiendas físicas, complementadas por su infraestructura de venta en línea. La iniciativa busca consolidar el volumen de ventas en sus diferentes categorías de alimentos frescos, despensa y productos de aseo durante el periodo festivo.