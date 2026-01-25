Entidad financiera recibió el aval de la Reserva Federal para abrir sucursal bancaria internacional

Inter, la institución financiera que atiende a más de 41 millones de clientes, ha recibido la aprobación regulatoria de la Oficina de Regulación Financiera de Florida (OFR, por sus siglas en inglés) y de la Reserva Federal (FED) para establecer una sucursal bancaria internacional con licencia estatal en Florida, lo que marca un hito significativo en su expansión internacional. La decisión tiene implicaciones directas para miles de colombianos con empresas, inversiones o vínculos financieros en Estados Unidos.

La aprobación autoriza a Inter a establecer una sucursal en Florida con sede en Miami, lo que se traduce en mayores facilidades para que personas y empresas colombianas puedan operar financieramente en Estados Unidos bajo un marco regulado y seguro.

La nueva operación permitirá acceder a banca digital, productos de crédito y servicios financieros en dólares tanto para residentes como para no residentes, optimizando pagos internacionales, gestión de recursos y operaciones comerciales entre Colombia y EE. UU., con menores costos y mayor agilidad.

“Este hito fortalece nuestra posición como plataforma global y nos permite ofrecer aún más valor a nuestros clientes a través de las fronteras”, afirmó João Vitor Menin, CEO Global de Inter. “La sucursal en EE. UU. nos permite escalar nuestra oferta, generar mayor valor para nuestros clientes y fortalecer la posición de Inter en el sistema financiero internacional”.

Con esta autorización, Banco Inter se une a un selecto grupo de instituciones internacionales autorizadas para operar una sucursal bancaria en Estados Unidos. La nueva operación funcionará como un centro bancario digital de primer nivel, conectando a clientes a través de las fronteras con mayor velocidad, seguridad y transparencia. La sucursal en EE. UU. permitirá a Inter:

● Optimizar su operación global mediante fondeo más eficiente y menores costos de servicio, lo que se traduce en mejores condiciones financieras y una experiencia más ágil para empresarios, inversionistas y emprendedores colombianos que manejan operaciones o flujos de dinero en Estados Unidos.

● Ofrecer productos de crédito y servicios bancarios regulados tanto para residentes como para no residentes, ampliando las alternativas para colombianos que requieren cuentas, financiamiento u operaciones financieras en EE. UU. sin necesidad de establecer residencia en ese país.

● Apoyar a empresas internacionales, incluidas las colombianas que operan en EE. UU., con servicios financieros alineados con la normativa estadounidense y respaldados por tecnología, facilitando su crecimiento, formalización y expansión en ese mercado.

● Fortalecer su presencia en EE. UU. para atender mejor a comunidades internacionales y multiculturales, entre ellas la colombiana, que demanda soluciones financieras confiables para actividades personales, comerciales y de inversión entre ambos países.

Inter cuenta con una trayectoria consolidada en América Latina, con origen en Brasil como uno de los primeros bancos digitales de la región, y hoy atiende a millones de clientes con soluciones financieras digitales a gran escala. La expansión de la compañía en Estados Unidos refuerza su estrategia de crecimiento internacional y su apuesta por conectar personas y empresas a través de fronteras, facilitando operaciones financieras más eficientes, seguras y alineadas con los principales mercados del mundo.