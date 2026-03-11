CANAL RCN
Internacional

¿Por qué no se ha visto en público al nuevo líder supremo de Irán?

Tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí, la Asamblea de Expertos de la república islámica escogió a su hijo como el nuevo líder supremo.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

marzo 11 de 2026
06:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El estado de salud del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha sido confirmado como "sano y salvo" por Yusef Pezeshkian, hijo del presidente iraní Masud Pezeshkian, tras los reportes de que el clérigo resultó herido en el ataque que acabó con la vida de su padre el pasado 28 de febrero.

A través de la red social Telegram, el también asesor gubernamental desmintió los rumores sobre la gravedad de las lesiones del sucesor de 56 años al explicar que, tras realizar consultas con contactos directos, le informaron que, "gracias a Dios, se encuentra” fuera de peligro.

Tras diez días de guerra Irán se niega a rendirse o permitir el suministro de petróleo
RELACIONADO

Tras diez días de guerra Irán se niega a rendirse o permitir el suministro de petróleo

Mojtaba Jamenei no es visto en público desde el 28 de febrero:

No obstante, la incertidumbre persiste debido a que el líder no ha tenido apariciones públicas desde el inicio de la ofensiva israeloestadounidense, y fuentes citadas por The New York Times indican que se encuentra bajo estrictas medidas de seguridad con "posibilidades de comunicación limitadas" debido a heridas localizadas principalmente en sus piernas.

Esta transición en el poder iraní, ratificada por los 88 clérigos de la Asamblea de Expertos, ha generado una fuerte reacción de rechazo por parte de Donald Trump, quien ha cuestionado abiertamente la idoneidad del nuevo ayatolá para la estabilidad regional.

El político estadounidense manifestó al medio Axios que "el hijo de Jamenei es inaceptable para mí. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán", destacando su intención de influir en la dirección política de la república islámica tras la muerte de Alí Jamenei.

EE. UU. asegura haber destruido capacidades de uranio de Irán
RELACIONADO

EE. UU. asegura haber destruido capacidades de uranio de Irán

Trump dijo no estar contento:

La postura de Trump se mantuvo firme tras la designación oficial, reafirmando desde su club de golf Doral que no está de acuerdo con el nombramiento y sentenciando un escueto "no estoy contento con él" al ser consultado por el New York Post sobre sus planes diplomáticos ante el nuevo liderazgo.

Días antes, había dicho a la prensa que él debía "participar en el nombramiento (del nuevo líder supremo de Irán), como con Delcy", o de lo contrario otra guerra podría desatarse en un término no mayor a cinco años.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Brasil

Brasil exige a TikTok rendir cuentas por videos que incitan violencia contra mujeres

Suiza

Hombre se prendió fuego en un bus en Suiza y dejó seis muertos y cinco heridos

El Salvador

Gobierno de Nayib Bukele enfrenta denuncias internacionales por violaciones a derechos humanos en El Salvador

Otras Noticias

La casa de los famosos

Susto en La Casa de los Famosos: participante tuvo que recibir atención médica urgente

La participante angustió a sus compañeros tras presentar distintos síntomas que afectaron su salud.

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 10 de marzo de 2026

Resultados de las loterías de la Cruz Roja y del Huila del martes 10 de marzo de 2026. Consulte aquí los números ganadores del último sorteo.

Atlético Nacional

Atlético Nacional goleó como visitante a Junior y es el nuevo líder del FPC: vea los goles

Invima

Invima pide no consumir producto infantil que circula sin registro sanitario

Venezuela

Lo que buscaría acordar el Gobierno Nacional con Delcy Rodríguez en reunión clave en frontera