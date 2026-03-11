Revelan quiénes son los más ricos del mundo en 2026: cuatro colombianos resaltan

Recientemente, la revista Forbes, una de las más reconocidas en el mundo de la economía, ha publicado su listado anual de las personas más acaudaladas del mundo para el año 2026, revelando un panorama fascinante para la economía colombiana.

En un año marcado por la consolidación de los servicios financieros y el auge de la banca digital, cuatro nombres colombianos se mantienen con firmeza en el selecto grupo de los multimillonarios globales, acumulando fortunas que juntas superan los $43.000 millones de dólares

Estados Unidos sigue encabezando la lista con el mayor número de multimillonarios, seguido por China en el segundo lugar e India en la tercera posición.

El primer lugar es ocupado por Elon Musk, magnate de grandes empresas como Tesla, X (Twitter), Space X y otras. Este hombre lidera con una fortuna de 838.000 millones de dólares.

El segundo y tercer lugar son ocupados por hombres relacionados a Google. Larry Page, quien fuera uno de los creadores de esta compañía y Sergey Brin.

¿Quiénes son los colombianos más ricos en el mundo?

Por segundo año consecutivo, el banquero e inversionista Jaime Gilinski Bacal se corona como el hombre más rico de Colombia. Con un patrimonio estimado en $14.700 millones de dólares, Gilinski ocupa la posición 196 a nivel mundial.

Su ascenso meteórico en los últimos años se atribuye a sus estratégicas adquisiciones en el Grupo Nutresa y el Grupo Sura, además de su sólido imperio bancario a través de GNB Sudameris.

Pisándole los talones se encuentra David Vélez, el visionario detrás de Nubank. A sus 44 años, Vélez no solo es el más joven del grupo, sino que su fortuna de $14.500 millones de dólares (puesto 199 global) demuestra la fuerza imparable de las fintech. El crecimiento de su banco digital en México y Brasil ha sido el motor principal de su capital.

En el tercer puesto aparece Luis Carlos Sarmiento Angulo, el histórico líder del Grupo Aval. A sus 93 años, el veterano banquero mantiene una fortuna de $10.000 millones de dólares, situándose en la casilla 341 del escalafón mundial. Aunque en décadas anteriores dominó el primer lugar, sigue siendo una figura central de la infraestructura y las finanzas del país.

Cerrando el grupo de los cuatro principales se encuentra Beatriz Dávila de Santo Domingo, quien se ratifica como la mujer más rica de Colombia. Con un patrimonio de $4.700 millones de dólares (puesto 908), la matriarca de la familia Santo Domingo representa la solidez de las inversiones ligadas históricamente al sector cervecero (Bavaria) y sus posteriores diversificaciones globales.