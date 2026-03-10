CANAL RCN
Invima pide no consumir producto infantil que circula sin registro sanitario

La autoridad sanitaria advirtió que el supuesto suplemento infantil utiliza un número de registro falso y podría representar riesgos para la salud de quienes lo consuman.

FOTO: Freepik

marzo 10 de 2026
10:00 p. m.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria sobre la comercialización ilegal del producto 'Hansure Kids' en Colombia. La entidad informó que este producto no cuenta con registro sanitario autorizado, por lo que su venta en el país es considerada fraudulenta.

De acuerdo con la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, Hansure Kids no corresponde a ningún medicamento o producto autorizado por la autoridad sanitaria.

Además, la entidad advirtió que el establecimiento mencionado en su promoción, Laboratorio Pronarcol, no aparece registrado en la base oficial de registros sanitarios del organismo regulador.

Invima advierte que el registro sanitario utilizado es falso

El Invima también señaló que en la promoción de Hansure Kids se utiliza el número M-810329-6, presentado como registro sanitario. Sin embargo, la autoridad aclaró que este código no corresponde a una codificación oficial aprobada por la entidad, lo que confirma que el producto se promociona con información engañosa.

Según la entidad, esta situación permite clasificar el producto como fraudulento, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 del Decreto 677 de 1995, normativa que regula el control sanitario de medicamentos en Colombia. Este tipo de irregularidades representa una violación a las disposiciones que garantizan la seguridad de los productos que circulan en el mercado.

Riesgos para la salud por consumir productos sin registro sanitario

El Invima advirtió que consumir productos sin autorización sanitaria puede representar riesgos importantes para la salud, debido a que se desconoce su composición, origen y condiciones de fabricación.

Entre los posibles efectos adversos asociados al consumo de este tipo de productos se encuentran problemas gastrointestinales, obstrucción intestinal, hipoglucemia e interacciones con otros medicamentos o alimentos. Estas consecuencias pueden presentarse especialmente cuando el producto es utilizado sin control médico o sin información confiable sobre sus componentes.

Por esta razón, la autoridad sanitaria recomendó a la ciudadanía no adquirir ni consumir Hansure Kids. En caso de que alguna persona esté utilizando este producto, la recomendación es suspender su uso inmediatamente.

