Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 10 de marzo de 2026

Los sorteos de las loterías en Colombia continúan siendo uno de los juegos de azar más seguidos por miles de personas que cada semana esperan conocer si la suerte estuvo de su lado.

Este martes 10 de marzo de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos de los más tradicionales del país.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 10 de marzo de 2026

El sorteo de la Lotería de la Cruz Roja se realizó en la noche de este martes, entregando su esperado premio mayor a uno de los jugadores que adquirió el billete ganador.

El premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja del 10 de marzo de 2026 cayó en el número:

XXXX de la serie XXX

Además del premio mayor, este sorteo también entrega otros premios importantes que incluyen secos y aproximaciones, los cuales permiten que más jugadores tengan la oportunidad de ganar.

Resultado de la Lotería del Huila hoy 10 de marzo de 2026

En la misma jornada también se llevó a cabo el sorteo de la Lotería del Huila, otro de los tradicionales juegos que atrae la atención de miles de apostadores en diferentes regiones del país.

El premio mayor de la Lotería del Huila del martes 10 de marzo de 2026 fue para el número:

XXXX de la serie XXX

Este sorteo también cuenta con múltiples premios secundarios y aproximaciones, lo que aumenta las posibilidades de que los participantes obtengan algún reconocimiento económico.

Las loterías en Colombia siguen siendo una de las formas de juego más populares, no solo por los premios que ofrecen, sino también porque parte de los recursos que generan se destinan al financiamiento del sistema de salud del país.