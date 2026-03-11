Expulsaron del país a pareja que ofrecía servicios sexuales en el Parque Lleras para robar a turistas

Las autoridades migratorias en Colombia confirmaron la expulsión del país de dos ciudadanos extranjeros conocidos con los alias de “Kata” y “Gokú”, quienes fueron detectados mientras presuntamente cometían delitos en establecimientos nocturnos del Parque Lleras, en Medellín.

De acuerdo con la información entregada por Migración Colombia, estas personas se movían en discotecas y zonas de entretenimiento del sector, donde al parecer ofrecían servicios de prostitución y venta de drogas tanto a ciudadanos locales como a extranjeros que frecuentan este reconocido punto.

Además, según las denuncias conocidas por las autoridades, algunas de las personas que entraban en contacto con ellos también habrían sido víctimas de robos.

Las investigaciones permitieron establecer que alias “Kata” y alias “Gokú” no solo estaban presuntamente involucrados en estas actividades ilegales en Medellín, sino que además eran prófugos de la justicia venezolana.

Uno de los casos más graves es el de alias “Kata”, sobre quien pesa una condena de nueve años de prisión por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual.

La sentencia fue emitida por un juzgado de Caracas especializado en delitos de violencia contra la mujer, según confirmó Migración Colombia.

Paola Salazar, directora regional de Migración Colombia:

¿Qué se sabe de alias Goku, capturado por robos a turistas en el Parque Lleras?

Por su parte, alias Gokú también era requerido por las autoridades de Venezuela. Según la información conocida, este hombre era buscado por hurto agravado contra personas y por robo de automotores.

A pesar de tener cuentas pendientes con la justicia de su país, ambos se encontraban en Medellín y, de acuerdo con las denuncias, seguían cometiendo los mismos delitos en el Parque Lleras, uno de los sectores más visitados por turistas nacionales y extranjeros.

Las autoridades establecieron que estos dos ciudadanos se estaban escondiendo en la ciudad, mientras continuaban moviéndose en el circuito de discotecas y establecimientos nocturnos del sector.

Tras verificar su situación judicial y migratoria, Migración Colombia procedió a expulsarlos del territorio nacional, de esta forma ya no se continúan cometiendo delitos en el país.