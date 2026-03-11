CANAL RCN
Dolor profundo: murió histórico exfutbolista

La muerte fue confirmada por la Asociación del Fútbol de Argentina.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
07:29 a. m.
En Argentina hay una profunda conmoción debido a que falleció Ricardo 'Payo' Aimar, el padre de Pablo Aimar, el exfutbolista de River Plate que actualmente pertenece al cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Ricardo Aimar, al igual que su hijo, fue jugador de fútbol y, posteriormente, se dedicó a entrenar y formar nuevos talentos, especialmente en Río Cuarto, Córdoba.

'Payo' militó en clubes como Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano, Newell's, Sportivo Belgrano y Club Atlético Banda Norte.

Su muerte fue confirmada a través de un sentido comunicado redactado por la Asociación de Fútbol de Argentina.

Así se confirmó la muerte de Ricardo 'Payo' Aimar, el histórico futbolista que fue el padre de Pablo Aimar

El 10 de marzo, en horas de la noche, la AFA le envió un mensaje de condolencias a Pablo Aimar, el hijo de 'Payo'.

"La AFA, en nombre del presidente Claudio Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Ricardo Aimar, padre del jugador y actual entrenador, Pablo Aimar", se escribió.

Estudiantes de Río Cuarto, club en el que Ricardo 'Payo' Aimar hizo historia, también lamentó la muerte

Tras la confirmación del deceso, Estudiantes de Río Cuarto, también en sus redes sociales, exaltó el aporte de Ricardo Aimar y le envió un mensaje de fortaleza a sus seres queridos.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias ante el fallecimiento de Ricardo 'Payo' Aimar. Su legado como deportista y su calidad humana permanecerán en el recuerdo de la comunidad de Estudiantes de Río Cuarto", comezaron expresando.

"Acompañamos a su familia, especialmente a sus hijos Pablo, Andrés y Laura, y a sus seres queridos, en este momento de profundo dolor", se concluyó.

Sin embargo, hasta el momento, Pablo Aimar y sus otros hermanos y familiares han decidido guardar silencio en sus primeros momentos de luto.

