Esta es la edad mínima que necesita para inscribirse en el bono pensional de 2026: tome nota

Con la plena entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024, el concepto de "bono pensional" ha cobrado una relevancia sin precedentes, dejando de ser un simple trámite administrativo para convertirse en el Pilar Solidario, la base de una estrategia nacional que busca erradicar la pobreza extrema en la población adulta mayor.

Este beneficio, impulsado por el Gobierno Nacional, consiste en una transferencia monetaria mensual de $230.000 (valor ajustado según las metas de cobertura para 2026).

RELACIONADO Casos en los que Colpensiones y fondos privados están obligados a recalcular la pensión de un ciudadano

A diferencia del antiguo sistema, donde millones de colombianos quedaban desprotegidos al no alcanzar las semanas de cotización, el nuevo esquema busca garantizar un ingreso vitalicio para quienes, habiendo trabajado toda su vida, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y no lograron obtener una pensión de jubilación.

El despliegue de este programa para el año 2026 no solo implica un aumento en el monto percibido, sino una expansión masiva en la cobertura. Según datos de Prosperidad Social, el objetivo es alcanzar a más de 3 millones de beneficiarios, triplicando la inversión estatal en comparación con años anteriores.

Bono Pensional 2026: ¿Cuál es la edad mínima para inscribirse?

Una de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos es el momento exacto en el que pueden solicitar este apoyo. Para el año 2026, la normativa establece criterios claros basados en la equidad de género y la condición socioeconómica.

De acuerdo con el reglamento del Pilar Solidario (que absorbe y potencia el antiguo programa Colombia Mayor), la edad mínima para ser beneficiario es:

Mujeres: 60 años.

Hombres: 65 años.

Sin embargo, existe un proceso de priorización e inscripción previa que permite a las personas acercarse al sistema antes de cumplir dicha edad.

Actualmente, los ciudadanos pueden iniciar su registro en las alcaldías municipales o enlaces de Prosperidad Social cuando les faltan tres años para cumplir la edad de pensión establecida en el régimen ordinario.

Mujeres desde los 54 años.

Hombres desde los 59 años.

Requisitos adicionales para 2026

Además de la edad, los aspirantes deben estar clasificados en los grupos de pobreza del Sisbén IV (niveles A, B o hasta el subgrupo C1) y demostrar que no cuentan con otros ingresos o una pensión reconocida.

Es fundamental recordar que este trámite es gratuito y no requiere de intermediarios, ya que la selección se realiza de forma automática cruzando las bases de datos del Estado con la historia laboral del ciudadano.