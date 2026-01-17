Esto es lo que pagará Colpensiones por el auxilio funerario en este 2026

El auxilio funerario es una prestación económica adicional que se otorga a la persona (natural o jurídica) que demuestre haber sufragado los gastos de entierro o cremación de un afiliado o pensionado. No es una pensión en sí misma, sino un reembolso único destinado a cubrir los costos asociados al servicio fúnebre.

A diferencia de la pensión de sobrevivientes, que es exclusiva para los beneficiarios de ley (cónyuge, hijos, padres), el auxilio funerario puede ser reclamado por cualquier persona que presente las facturas legales a su nombre, demostrando que pagó el servicio.

El derecho a este auxilio prescribe. Generalmente, se cuenta con un plazo de un año (en algunos regímenes hasta tres) tras el fallecimiento para radicar la solicitud.

Esto es lo que entregará Colpensiones por el auxilio funerario en 2026

Con el inicio del año 2026 y el ajuste del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) ha actualizado los topes para este beneficio. Según la Ley 100 de 1993, este auxilio no puede ser inferior a cinco salarios mínimos ni superior a diez.

Para este año, el monto máximo a reconocer por Colpensiones se ha fijado en $17.509.050, una cifra que busca cubrir de manera integral los servicios de un entierro digno ante la inflación actual.

Independientemente de si el salario o la pensión eran bajos, Colpensiones garantiza un pago mínimo de 5 SMMLV. Por el contrario, si la persona devengaba un salario muy alto, el pago nunca excederá los 10 SMMLV.

Documentación necesaria para el trámite en 2026

Para acceder a este pago en las sedes de Colpensiones, los solicitantes deben presentar: