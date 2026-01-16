Pensionados en Colombia deberán cumplir con nuevo pago en 2026: a estos jubilados les aplica

Con el inicio de un nuevo año fiscal, miles de pensionados en Colombia se preguntan si este 2026 les corresponde cumplir con la obligación de presentar su declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Aunque la pensión es una renta exenta en gran medida, existen topes de patrimonio, ingresos y consumos que pueden obligar a un jubilado a realizar este trámite.

Estos son los pensionados que deberán cumplir con pago en 2026

La obligación de declarar renta en 2026 se basa en los movimientos financieros realizados durante el año gravable 2025. Para estar exonerado, un pensionado debe cumplir con todos los siguientes requisitos simultáneamente.

Patrimonio Bruto: Que al 31 de diciembre de 2025, el valor de sus bienes (casa, carro, ahorros, etc.) no supere las 4.500 UVT, es decir, $224.095.500.

Ingresos Totales: Que los ingresos brutos recibidos en 2025 (incluyendo la pensión y otros ingresos adicionales) sean inferiores a 1.400 UVT, equivalentes a $69.718.600.

Consumos con Tarjeta de Crédito: Que el total de compras con tarjetas no exceda los $69.718.600.

Compras y Consumos Totales: Que el valor total de todas sus compras anuales no supere los $69.718.600.

Consignaciones Bancarias: Que la suma de depósitos o inversiones financieras en sus cuentas no sea superior a $69.718.600.

Ojo, declarar no siempre significa pagar. Debido a que las pensiones en Colombia son exentas hasta por un monto de 1.000 UVT mensuales ($49.799.000 en 2025), la gran mayoría de los pensionados declaran en ceros, a menos que tengan "megapensiones" o ingresos adicionales significativos (arriendos, dividendos, etc.).

Vale la pena recordar que la DIAN ha establecido que las personas naturales (incluyendo pensionados) deben presentar su declaración según los dos últimos dígitos de su NIT (que suele ser su número de cédula).