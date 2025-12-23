Colpensiones avisa sobre nuevos cambios para el año 2026: jubilados deben estar pendientes

Con la llegada del nuevo año, uno de los temas que más genera expectativa entre millones de colombianos es el ajuste de sus ingresos, y para el sector de los jubilados, la claridad sobre sus pagos es fundamental. En este contexto, Colpensiones, la administradora estatal de pensiones, ha emitido un parte de tranquilidad al explicar cómo se aplicará el incremento en las mesadas pensionales tras definirse el nuevo salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) para 2025.

El incremento del salario mínimo no solo impacta a los trabajadores activos, sino que es el eje central para el cálculo de las pensiones de la mayoría de los beneficiarios del Régimen de Prima Media. Según lo estipulado por la Ley 100 de 1993, las pensiones en Colombia se reajustan anualmente de dos formas distintas, dependiendo del monto que reciba el ciudadano.

Para aquellos pensionados que reciben exactamente un salario mínimo —que representan más del 50% de los jubilados de la entidad—, el aumento es automático y proporcional al porcentaje fijado por el Gobierno Nacional para el SMLMV. Es decir, si el salario mínimo sube, su mesada sube exactamente en la misma proporción, garantizando que nadie reciba un pago inferior al piso legal establecido en el país.

Por otro lado, para los ciudadanos cuya mesada pensional es superior al salario mínimo, el ajuste no se rige por el incremento del SMLMV, sino por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior, certificado por el DANE. Esta distinción es crucial para que los beneficiarios proyecten sus ingresos, ya que busca proteger el poder adquisitivo frente a la inflación acumulada.

¿Cómo se proyecta el pago de las pensiones en 2026?

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, ha destacado recientemente que la entidad cuenta con la solvencia necesaria para cumplir con estas obligaciones. Durante el cierre de 2024, la administradora registró un fortalecimiento significativo en sus recursos, impulsado en gran medida por el aumento de traslados desde los fondos privados. "No vamos a tener dificultades de ninguna naturaleza para cubrir los compromisos y el impacto del incremento", afirmó el directivo.

Este anuncio llega en un momento de transición histórica para el sistema de seguridad social en Colombia. Con la implementación progresiva de la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional), Colpensiones asumirá un rol protagónico al recibir a la gran mayoría de los cotizantes del país bajo el sistema de pilares.

La entidad ha enfatizado que los actuales pensionados no verán afectados sus derechos adquiridos y que el cronograma de pagos se mantendrá sin alteraciones.

Colpensiones recordó a sus usuarios que el primer pago del año, que se verá reflejado en el mes de enero, ya incluirá el retroactivo correspondiente al ajuste de 2025. Asimismo, instó a los jubilados a utilizar los canales oficiales y la oficina virtual para consultar sus desprendibles de pago, evitando intermediarios y posibles fraudes.