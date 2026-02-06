¿Cómo trabajar como bilingüe desde Colombia y ganar hasta 5.000 dólares al mes?

La posibilidad de trabajar desde Colombia para empresas de Estados Unidos, Canadá o Europa se ha convertido en una meta cada vez más atractiva para miles de profesionales bilingües que buscan mejores ingresos y mayor flexibilidad laboral.

La tendencia coincide con una transformación en las preferencias de los trabajadores. Según un estudio realizado por Inalde y el Centro Conciliación Familia y Empresa (ConFyE) del IAE, el 58 % de los colombianos no está dispuesto a adoptar un modelo completamente presencial, una realidad que ha incrementado el interés por las oportunidades remotas ofrecidas por compañías internacionales.

En ese escenario surgió Freedom, una iniciativa creada por Soad Marun y Stefano Manzi con el propósito de ayudar a profesionales de Colombia, México, Perú y España a competir en el mercado global y acceder a vacantes en empresas extranjeras.

La propuesta está dirigida especialmente a personas bilingües que cuentan con experiencia y habilidades profesionales, pero que desconocen cómo proyectar su perfil frente a empleadores internacionales.

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¿Quiénes califican para estos trabajos como bilingües?

La metodología de Freedom se desarrolla a través de una mentoría personalizada de 90 días.

El proceso comienza con la creación o fortalecimiento de perfiles profesionales y el diseño de portafolios que permitan destacar las habilidades y la experiencia de cada participante.

Posteriormente, los profesionales aprenden a identificar oportunidades laborales reales dentro del mercado remoto internacional y reciben orientación para afrontar entrevistas con empresas extranjeras.

El acompañamiento incluye sesiones individuales y un seguimiento constante para aumentar las probabilidades de éxito durante el proceso de búsqueda.

De acuerdo con la información entregada por la iniciativa, más de 300 profesionales han logrado conseguir trabajo remoto remunerado en dólares en menos de tres meses mediante esta metodología.

Los creadores del programa sostienen que muchos candidatos poseen las competencias necesarias para ocupar cargos en compañías de otros países, pero suelen cometer errores que limitan sus posibilidades de éxito.

Entre las dificultades más frecuentes se encuentran la ausencia de una estrategia clara para buscar empleo, perfiles de LinkedIn poco optimizados, portafolios insuficientes y la falta de criterios para identificar vacantes que realmente se ajusten a su experiencia.

Según Marun, estos factores provocan que numerosos profesionales inviertan tiempo en procesos de selección que no corresponden a su potencial o que terminan compitiendo en condiciones desfavorables frente a otros candidatos internacionales.

Por ello, el modelo busca enseñar a los participantes cómo posicionar su experiencia, comunicar adecuadamente sus capacidades y construir una presencia profesional capaz de atraer la atención de reclutadores de Estados Unidos, Canadá y Europa.

¿Cómo ganar en dólares desde Colombia siendo bilingüe?

Uno de los principales atractivos de este modelo es la posibilidad de obtener ingresos que oscilan entre los 3.000 y los 5.000 dólares mensuales sin necesidad de abandonar el país de residencia.

Sin embargo, los impulsores del programa aseguran que el objetivo no se limita al aspecto económico. La mentoría también trabaja en el fortalecimiento de la confianza personal, la eliminación de creencias limitantes y la incorporación de hábitos de alto rendimiento.

Según Stefano Manzi, la metodología nació de la experiencia que ambos fundadores vivieron al abandonar los esquemas tradicionales de oficina para trabajar de forma remota desde diferentes lugares del mundo.

Esa experiencia les permitió comprobar que el modelo remoto no solo representa una oportunidad profesional, sino también una transformación en la calidad de vida de las personas.

Entre los beneficios mencionados se encuentran la reducción del tiempo perdido en desplazamientos, una menor exposición al estrés asociado al tráfico y los horarios rígidos, así como una mayor disponibilidad para compartir con la familia, realizar actividad física y fortalecer rutinas de bienestar.

La iniciativa proyecta ampliar su alcance en los próximos años con el objetivo de impactar a un millón de profesionales latinoamericanos. La apuesta consiste en consolidar una comunidad de talento capaz de competir en el mercado global, construir marcas personales sólidas y aprovechar las oportunidades que ofrece un entorno laboral cada vez menos condicionado por las fronteras geográficas.