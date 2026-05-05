Redes de estafas digitales crecen en Colombia: se esconden detrás de ofertas falsas de trabajo

Notificaciones inesperadas, mensajes de texto, llamadas desde otros países y la integración a un nuevo grupo de WhatsApp del que las víctimas resultan siendo administradoras.

Estas y otras estrategias corresponden a algunas de las conductas que podrían hacer parte de una estrategia organizada de estafa digital para engañar a miles de usuarios al mismo tiempo.

Especialistas del Programa de Investigación Criminal de la Universidad Manuela Beltrán recopilaron y analizaron conversaciones digitales para identificar los métodos de operación de estos grupos delincuenciales.

Según los expertos, su principal objetivo es acceder a información personal de las víctimas, instalar software malicioso en sus dispositivos e incluso obtener datos sensibles de cuentas bancarias.

¿Cómo funcionan las estafas digitales masivas?

“Las estafas digitales a través de aplicaciones de mensajería han venido en aumento, impulsadas por el uso masivo de estas plataformas”, explica Yenifer Ivón Guerrero, investigadora criminal de la Universidad Manuela Beltrán.

La lógica es simple pero efectiva, pues estos buscan llegar a la mayor cantidad de personas con el menor esfuerzo posible. En algunos casos, estos grupos pueden reunir decenas o incluso cientos de personas, muchas de ellas agregadas sin su consentimiento.

“Se trata de estrategias de captación masiva. Buscan llegar al mayor número de personas posible con un esfuerzo mínimo. Además, al crear grupos con muchos integrantes, generan una falsa sensación de seguridad”, advirtió la experta.

En el caso de los grupos a los que las víctimas son agregadas también mantienen un patrón establecido:

Un usuario es agregado por un número desconocido con prefijo internacional (+880, correspondiente a Bangladesh)

El grupo llega a tener más de 70 miembros.

El creador del grupo no es un contacto guardado.

Aparece un mensaje básico: “Hola”.

Y, en un giro sospechoso, el usuario es nombrado administrador sin haberlo solicitado.

“Los ciberdelincuentes utilizan números virtuales para ocultar su identidad. En su mayoría, se trata de estructuras transnacionales, lo que dificulta su rastreo”, señala Guerrero.

Modus operandi de la estafa

Captación masiva: agregan usuarios al azar a grupos sin autorización. Simulación de confianza: crean grupos con muchos miembros para parecer legítimos. Primer contacto: envían mensajes simples para medir la respuesta. Enganche psicológico: nombran administradores o generan interacción. Ataque directo: comparten enlaces, ofertas falsas de trabajo o archivos maliciosos. Extracción: buscan robar datos, dinero o acceso a cuentas.

¿Qué hacer en caso de estafa?

Frente a este tipo de situaciones, la recomendación es clara: “el usuario debe salir de inmediato del grupo, bloquear los números involucrados y reportar a WhatsApp". Además, los usuarios pueden activar herramientas de protección dentro de la aplicación: