Bancolombia habilitó una nueva función para reportar fraudes con Bre-B: así funciona

El crecimiento de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos en Colombia, ha facilitado las transferencias entre usuarios con el uso de llaves digitales. Sin embargo, su rápida adopción también ha despertado el interés de los delincuentes, que buscan aprovecharse de quienes utilizan esta herramienta para realizar estafas.

Ante este panorama, Bancolombia anunció una nueva función en su aplicación Mi Bancolombia que permitirá a los clientes reportar posibles fraudes relacionados con transferencias hechas mediante llaves de Bre-B, sin necesidad de acudir a una sucursal.

Así puede reportar un posible fraude con Bre-B

La nueva funcionalidad está disponible dentro del botón Seguridad de la aplicación Mi Bancolombia y aparece bajo la opción "Reportar movimientos". Allí, los usuarios podrán seleccionar "Movimientos con llaves" para informar una transacción sospechosa e iniciar el proceso de revisión.

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El banco explicó que la herramienta fue diseñada para que los clientes puedan gestionar el reporte de manera autónoma desde su celular, registrando la información necesaria para que la entidad analice el caso y haga seguimiento a la reclamación.

También es posible acceder a esta función desde el menú Ajustes, en la sección Seguridad, o desde el apartado Ayuda, donde se encuentra la opción para reportar movimientos asociados con llaves de Bre-B.

Estas son las estafas más comunes con las llaves de Bre-B

Según Bancolombia, entre las modalidades de fraude más frecuentes están los mensajes con enlaces falsos, correos electrónicos fraudulentos, llamadas de supuestos funcionarios del banco, archivos maliciosos enviados por aplicaciones de mensajería y falsas ofertas publicadas en redes sociales.

Además, la entidad advirtió sobre procesos engañosos para registrar o actualizar llaves de Bre-B, con los que los delincuentes buscan obtener información personal o financiera de las víctimas.

"Actualmente, la opción está enfocada en reportar eventos relacionados con transferencias realizadas mediante llaves de Bre-B, y en futuras etapas se ampliará a otros tipos de operaciones dentro del ecosistema digital", explicó Bancolombia.

Por su parte, Juan Camilo Zuluaga, vicepresidente de servicios para clientes y empleados de la entidad, aseguró que "en los pagos inmediatos, la seguridad no depende únicamente de la tecnología. También se necesita que las personas cuenten con herramientas claras y oportunas para actuar".

Con esta nueva herramienta, el banco busca agilizar la atención de posibles casos de fraude y fortalecer la seguridad de quienes utilizan Bre-B para realizar sus pagos y transferencias.