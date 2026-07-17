Milei rompió el silencio sobre la bandera de las Malvinas tras polémica ante Inglaterra

El presidente de Argentina, Javier Milei, se pronunció por primera vez sobre la polémica generada tras la exhibición de una bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas" por parte de los jugadores de la Albiceleste luego de derrotar a Inglaterra y clasificar a la final del Mundial 2026.

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El gesto de los futbolistas desató una controversia internacional. El Gobierno del Reino Unido pidió a la FIFA investigar lo ocurrido al considerar que podría tratarse de una manifestación política dentro de una competencia oficial, algo que está restringido por el reglamento del máximo organismo del fútbol mundial.

¿Qué dijo Javier Milei sobre las Islas Malvinas?

Durante una entrevista con la emisora El Observador, el mandatario defendió la decisión de los jugadores argentinos y afirmó que el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas representa un sentimiento compartido por gran parte del país.

Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan, afirmó Milei.

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El jefe de Estado también reiteró la postura de su gobierno sobre el archipiélago y aseguró que Argentina mantiene el objetivo de recuperarlo, aunque subrayó que solo lo hará mediante los mecanismos diplomáticos.

Las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático, sostuvo el presidente.

Asimismo, insistió en que el compromiso frente a Inglaterra debía entenderse únicamente como un partido de fútbol y recordó que esa misma postura ya había sido expresada por el seleccionador Lionel Scaloni.

¿Por qué la bandera de las Malvinas desató una polémica?

La controversia comenzó cuando los jugadores argentinos extendieron la pancarta sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta tras asegurar su clasificación a la final del Mundial.

La imagen provocó una inmediata reacción del Gobierno británico. Un portavoz del primer ministro Keir Starmer cuestionó el mensaje y respondió con una frase que rápidamente se hizo viral:

"Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas definitivamente lo son".

Ahora, la atención está puesta en la decisión que adopte la FIFA. El organismo analiza si la exhibición de la bandera incumplió su Código Disciplinario, que prohíbe utilizar sus competiciones para difundir mensajes de carácter político, ideológico o similar. De encontrar una infracción, la entidad podría abrir un proceso disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) antes de la final del Mundial 2026.