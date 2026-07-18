Donald Trump realizó polémicas declaraciones antes de la final del Mundial 2026: esto dijo

Antes de que se jueguen los dos últimos partidos del Mundial 2026, Donald Trump realizó una rueda de prensa al lado de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA.

De acuerdo con lo expresado por el mandatario estadounidense, la actual Copa del Mundo ha sido un éxito e, incluso, ha superado las expectativas.

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Por lo tanto, en medio de su discurso, el presidente de Estados Unidos reveló un deseo personal que ha generado polémica y desacuerdos. ¿Cuál fue?

Estas fueron las polémicas declaraciones de Donald Trump antes de la final del Mundial 2026

En la rueda de prensa que se llevó a cabo desde Nueva York, ciudad en la que se jugará la final de la Copa del Mundo, Donald Trump afirmó que quiere que Estados Unidos vuelva a ser sede.

Sin embargo, el mandatario descartó de inmediato a Canadá y a México, que fueron los otros países anfitriones en esta edición del 2026.

"Queremos otro Mundial en Estados Unidos, pero sin México y Canadá. Podría ser otro país", dijo Donald Trump.

"Infantino sugirió a China y sería un vuelo corto y agradable entre partidos. A los jugadores les encantaría", agregó el presidente estadounidense.

¿Cuándo y a qué hora se jugarán los últimos dos partidos del Mundial 2026?

Este sábado 18 de julio, a las 4:00 de la tarde, Inglaterra y Francia jugarán por el tercer y cuarto lugar del Mundial 2026.

Ese partido se disputará en el Estadio Miami y será transmitido por DGO.

Mientras tanto, el domingo 19 de julio, a las 2:00 de la tarde, Argentina y España disputarán la gran final de la Copa del Mundo.

El encuentro que paralizará a los fanáticos del fútbol será transmitido por el Canal RCN y se jugará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.